Rolando Romero : « Pour 100 millions de dollars, je frapperais même mon propre père »

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Rolando Romero : « Pour 100 millions de dollars, je frapperais même mon propre père »

Le champion du monde WBA des poids welters, Rolando Romero, a fait une déclaration choc avant son combat pour le titre contre Teofimo Lopez. Le champion a souligné qu'il n'y a pas de place pour l'amitié sur le ring, affirmant que son attitude envers son adversaire changera radicalement dès le début du combat.

Romero et Lopez entretiennent des relations étroites en dehors du ring. Ils se connaissent bien, ont progressé parallèlement au cours de leur carrière et ont même participé ensemble à des séances de sparring.

Cependant, dans un combat où la ceinture de champion est en jeu, il est clair que pour Romero, l'amitié passe au second plan.

1. Romero : « Dès que le gong retentit, j'oublie notre amitié »

Romero a clairement exprimé sa position avant le combat.

« Pour 100 millions de dollars, je frapperais même mon propre père. Je le ferais dès maintenant ! Dès que le gong retentit, j'oublie notre amitié », a déclaré Romero.

Ces propos du champion montrent clairement l'état d'esprit avec lequel il se prépare pour ce combat.

Pour lui, ce ne sont pas les relations personnelles sur le ring, la ceinture de champion WBA qui seront la priorité.

2. Quelle histoire lie Romero et Lopez ?

La relation entre les futurs adversaires rend ce combat encore plus intéressant.

Romero et Lopez se connaissent bien. La carrière professionnelle des deux boxeurs s'est développée à la même époque.

Ils n'ont pas seulement évolué dans le même milieu sportif, mais ont également été adversaires lors de séances de sparring.

C'est pourquoi chacun connaît bien les capacités de l'autre sur le ring.

3. Désormais, un combat pour le titre, pas pour l'amitié

Habituellement, l'amitié en dehors du ring crée une atmosphère particulière avant un combat. Mais cette fois, la situation est différente.

La ceinture de champion WBA est en jeu.

Information

Indicateur

Combat

Rolando Romero — Teofimo Lopez

Ceinture

Championnat du monde WBA

Catégorie de poids

Poids welters

Lieu

Las Vegas, États-Unis

Date du combat

Dans la nuit du 22 au 23 août

Statut de Romero

Champion en titre

Dans ce cas, pour les deux boxeurs, la victoire est non seulement un résultat sportif, mais aussi une étape importante dans leur carrière.

4. Lopez est également prêt pour le titre

Pour Teofimo Lopez, ce combat est l'occasion de remporter la ceinture de champion.

Quelles que soient ses relations personnelles avec Romero, il montera sur le ring avec l'objectif de gagner.

C'est pourquoi une confrontation psychologique bilatérale pourrait être observée dans ce combat : amis en dehors du ring — adversaires sur le ring.

5. La question la plus intéressante : l'amitié survivra-t-elle sur le ring ?

Après la déclaration de Romero, ce sera l'un des principaux sujets avant le combat.

Il a ouvertement déclaré qu'il mettrait de côté ses relations personnelles lorsqu'il monterait sur le ring pour le titre.

L'ancienne connaissance et les sparrings avec Lopez ajoutent une intrigue supplémentaire au combat, car les deux boxeurs connaissent le style et les capacités de leur adversaire.

Ce n'est pas l'amitié qui sera décidée sur le ring, mais le championnat.

Conclusion

Le combat Rolando Romero — Teofimo Lopez n'est pas un simple match pour le titre. La ceinture WBA est en jeu dans cet affrontement entre le champion en titre et un adversaire qui le connaît bien.

Romero a clairement indiqué qu'il était prêt à oublier l'amitié dès le début du combat.

Maintenant, le ring répondra à toutes les questions : Romero conservera-t-il sa ceinture de champion ou Lopez, tout en étant son ami, lui ravira-t-il le titre ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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