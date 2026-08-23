200 matchs : Erling Haaland célèbre sa rencontre anniversaire avec Manchester City

Lors de la 1ère journée de Premier League, le champion en titre Manchester Citya accueilli Bournemouth et s'est imposé 2-1 après avoir été mené. Ce match a marqué une étape historique importante dans la carrière de la star de l'équipe, Erling Haaland pour son parcours personnel.

Selon le service de presse des « Citizens », l'attaquant norvégien a disputé contre Bournemouth Manchester Cityle 200e match officiel sous le maillot du club.

Nouveau look et centre d'attention à l'Etihad

Titulaire, Haaland a attiré tous les regards non seulement par son jubilé, mais aussi par un changement radical de look :

Coupe de cheveux courte : L'attaquant a abandonné ses longs cheveux, devenus sa marque de fabrique depuis des années, pour une nouvelle coupe courte ;

Victoire à l'ère Maresca : Bien que le match n'ait pas été facile pour les « Citizens », l'équipe a triomphé 2-1 grâce à des buts en fin de rencontre, couronnant ainsi le match anniversaire de Haaland.

La « machine à buts » depuis 2022 : les chiffres de Haaland

Le buteur norvégien a rejoint l'Etihad en provenance du Borussia Dortmund à l'été 2022. Depuis, il affiche une efficacité rare dans le football mondial :

Nombre de matchs : 200 matchs officiels ;

Buts marqués : 162 buts ;

Passes décisives : 30 passes décisives ;

Productivité totale : Manchester Cityen 200 matchs avec 192 implications directes (buts + passes).

Ces statistiques confirment une fois de plus que Haaland est l'un des attaquants centraux les plus dangereux et prolifiques de l'histoire du football moderne.