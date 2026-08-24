Miracle après 0-2 : Torres entre dans l'histoire du PSG dès ses débuts

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Miracle après 0-2 : Torres entre dans l'histoire du PSG dès ses débuts

Lors de la 1ère journée de la nouvelle saison de Ligue 1, le PSG, en déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, s'est retrouvé mené 0-2 dès la première mi-temps, subissant une pression inattendue. La nouvelle recrue lancée par Luis Enrique après la pause, l'attaquant espagnol Ferran Torres a sauvé son équipe d'une défaite inévitable en inscrivant deux buts en 11 minutes en seconde période (71e et 82e).

Cet exploit a permis à l'attaquant espagnol non seulement de réussir des débuts éclatants, mais aussi d'entrer dans les annales du club parisien.

Le troisième en 32 ans : Un doublé record pour des débuts

Ferran Torres est devenu le troisième joueur seulement de l'histoire du club à marquer deux buts lors de son premier match officiel avec le PSG :

  • Patrick Mboma (1994) : L'attaquant camerounais a inauguré ce record en marquant deux fois lors de ses débuts contre le club hongrois de Vác en qualification pour la Ligue des champions de l'UEFA ;

  • Zlatan Ibrahimović (2012) : La légende suédoise a évité la défaite aux Parisiens en inscrivant un doublé lors de son premier match officiel en Ligue 1 contre Lorient il y a 14 ans ;

  • Ferran Torres (2026) : 14 ans plus tard, la star espagnole, entrée en jeu dans une situation difficile de 0-2 contre Rennes, a égalé la performance historique d'Ibrahimović.

Auteurs d'un doublé pour leurs débuts au PSG

  • 1994 : Patrick Mboma (Qualif. LDC, contre Vác)

  • 2012 : Zlatan Ibrahimović (Ligue 1, contre Lorient)

  • 2026 : Ferran Torres (Ligue 1, contre Rennes)

Ce début phénoménal du buteur espagnol montre clairement qu'il prétend sérieusement devenir l'un des leaders de l'attaque parisienne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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