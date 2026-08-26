Les rendus du Samsung Galaxy S27 Ultra ont été révélés

Les premiers rendus haute qualité du Galaxy S27 Ultra, le futur fleuron de Samsung pour l'année prochaine, ont été publiés sur Internet. Présentées en collaboration entre la publication AndroidHeadlines et le célèbre insider OnLeaks, ces images révèlent des changements significatifs dans l'apparence du nouvel appareil. Ces fuites ont attiré l'attention des passionnés de technologie et des analystes, suscitant des discussions sur les nouvelles tendances de design sur le marché des smartphones haut de gamme. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Une nouvelle approche de l'appareil photo et un design en "plateau"

Selon les informations d'ixbt.com, le changement le plus important et le plus visible du modèle Galaxy S27 Ultra est le bloc photo sur son panneau arrière. Au lieu des objectifs individuels disposés verticalement utilisés jusqu'à présent, l'appareil dispose désormais d'une large partie surélevée sur la partie supérieure du boîtier, une sorte de "plateau". Bien que la disposition spécifique des objectifs reste fidèle au style de Samsung, en termes de concept global, cette solution rappelle le design des derniers flagships de Google et Apple.

Selon les experts, une telle partie surélevée agrandie pourrait offrir aux ingénieurs un espace interne supplémentaire. Cet espace est utile pour étendre les capacités des caméras, installer un système de refroidissement plus efficace et loger des composants de recharge sans fil. Dans le même temps, sur la base des rendus publiés, on peut dire que l'un des téléobjectifs conservera une taille relativement petite.

Dimensions du boîtier et avenir du S Pen

Selon les données d'OnLeaks, les dimensions globales du boîtier du Galaxy S27 Ultra ne changeront pratiquement pas par rapport à la génération précédente. La silhouette du smartphone mesure environ 163,76 × 78,25 × 7,97 millimètres. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra de l'année dernière mesurait 163,6 × 78,1 × 7,9 millimètres, la différence n'étant que de quelques fractions de millimètre.

Cependant, une image complètement différente est observée dans la zone du bloc photo principal. En tenant compte de la partie surélevée de l'appareil photo, l'épaisseur totale du smartphone atteint environ 12,53 millimètres. Cela signifie que le bloc photo dépasse du boîtier principal d'environ 4,56 millimètres. La partie avant est restée inchangée, la forme générale du boîtier et de l'écran étant conservée comme sur le précédent flagship.

De plus, le stylet S Pen, populaire parmi les utilisateurs, reste également à sa place. L'emplacement spécial correspondant est présent comme dans les modèles précédents, montrant que Samsung n'a pas renoncé à sa fonctionnalité signature. Les images comparatives fournies par AndroidHeadlines montrent également que le modèle Samsung Galaxy S27 Ultra ressemble beaucoup au Honor 600 Pro.