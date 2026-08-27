L'Argentine va-t-elle affronter l'Ouzbékistan ? Le cas Messi reste en suspens

De nouvelles informations sont apparues concernant un match qui pourrait constituer un test majeur pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Selon ESPN Argentina, l'équipe nationale d'Argentine pourrait disputer des matchs amicaux en Chine en septembre.

Le point le plus intéressant est que l'équipe nationale d'Ouzbékistan est mentionnée comme l'un des adversaires potentiels. Si les négociations aboutissent, les joueurs ouzbeks pourraient affronter les champions du monde sur le terrain.

Cependant, le sort du match est également influencé par la question liée à Lionel Messi.

1. L'Argentine a reçu une offre de la Chine

Selon ESPN Argentina, l'équipe nationale d'Argentine a reçu une proposition pour disputer deux matchs amicaux en Chine en septembre.

Lors des premières négociations, les organisateurs chinois avaient posé une condition importante.

Ils exigeaient la participation de la star de l'équipe nationale argentine, Lionel Messi, aux rencontres.

Cependant, cette exigence n'a pas satisfait la partie argentine et la proposition initiale a été rejetée.

Les négociations entre l'Argentine et la Chine ont repris par la suite.

2. Messi jouera-t-il contre l'Ouzbékistan ?

Pour l'instant, il n'est pas certain que Lionel Messi participe aux matchs amicaux prévus en Chine.

La question de savoir si le joueur de 39 ans participera au rassemblement de l'équipe nationale et entrera sur le terrain lors des matchs potentiels reste ouverte.

Par conséquent, même si le match potentiel entre l'Ouzbékistan et l'Argentine a lieu, il n'y a pas encore de confirmation officielle concernant la participation de Messi.

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3. Un grand test pour l'Ouzbékistan face aux champions du monde

Si un accord est conclu, le match contre l'Argentine pourrait devenir l'un des événements les plus historiques pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

L'Argentine est reconnue comme l'une des équipes les plus fortes du football mondial ces dernières années. Affronter un tel adversaire sera non seulement prestigieux, mais aussi une grande expérience pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Surtout en vue de la préparation de l'équipe pour la Coupe du Monde, un match contre un adversaire de taille peut revêtir une importance capitale.

4. Le 30 septembre pourrait être la date décisive

Selon les informations, l'équipe nationale d'Argentine pourrait disputer un match amical contre l'Ouzbékistan en Chine le 30 septembre.

Cependant, ce match n'est pas encore officiellement confirmé. Il est indiqué que les négociations se poursuivent et que certaines questions organisationnelles doivent être résolues.

L'intérêt principal se concentre naturellement sur une seule question :

Si le match entre l'Ouzbékistan et l'Argentine a lieu, Lionel Messi sera-t-il sur le terrain ?

Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire à cette question.

En conclusion, le match potentiel de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre l'Argentine est encore au stade des négociations. Mais si l'accord se concrétise, le 30 septembre pourrait devenir l'un des plus grands matchs amicaux internationaux pour le football ouzbek.