«Je ne fais pas ça d'habitude...» : Mourinho fait des déclarations fracassantes après la victoire d'hier !

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«Je ne fais pas ça d'habitude...» : Mourinho fait des déclarations fracassantes après la victoire d'hier !

Lors de la dernière rencontre de La Liga espagnole, le club de Real Madrid a accueilli au «Santiago Bernabéu» l'équipe de Real Sociedadet a battu son adversaire sur le score de 4:1 de manière large et convaincante.

Après le match, l'entraîneur des Madrilènes, José Mourinho, a participé à la conférence de presse, évoquant les difficultés de la première mi-temps, les lacunes dans le système de pressing et la performance incroyable de Kylian Mbappéqui a signé un triplé.

«Nous aurions voulu faire une pause dès la 20e minute»

Mourinho a ouvertement reconnu la résistance montrée par la Real Sociedad et les erreurs de son équipe en première période :

«La Real Sociedad est une équipe très bonne et organisée, ils nous ont posé suffisamment de problèmes. Dans des matchs aussi difficiles, nous aurions voulu faire une pause à la 20e ou 25e minute pour parler aux joueurs sous prétexte de boire de l'eau.

Nous nous sommes retrouvés étrangement ouverts en défense sur le but encaissé. L'adversaire ne semblait pas représenter un grand danger, mais les presser a été assez difficile pour nous», a déclaré le technicien portugais.

«Nous n'avons pas pressé à l'aveugle» : Le tournant de la seconde période

L'entraîneur a souligné que les changements tactiques dans le vestiaire et le calme ont été les facteurs clés de la victoire :

  • Ajustements tactiques : En seconde période, le staff technique a effectué les changements nécessaires et a évité la précipitation ;

  • Action calme : «Presser à l'aveugle sans direction précise aurait rendu la situation encore plus difficile. C'est pourquoi il était très important de garder son calme. Nous nous sommes concentrés et avons réalisé une seconde mi-temps de très, très haut niveau».

Mbappé et la reconnaissance des stars madrilènes

José Mourinho a indiqué qu'il n'a pas l'habitude de féliciter les joueurs individuellement, mais que la performance de Mbappé est une exception à toute règle :

«J'ai une habitude que je n'aime pas faire, mais à laquelle je suis parfois obligé : je n'aime pas parler des joueurs individuellement. Mais ce qu'a fait aujourd'hui Kylian Mbappé ... C'était tout simplement incroyable !

Nous ne pouvons nier que nous avons des maîtres du ballon de très haut niveau dans notre effectif. Ils ont travaillé dur et se sont merveilleusement soutenus sur le terrain. Malgré certaines erreurs en première mi-temps, nos supporters apprécient également à leur juste valeur le travail acharné des garçons».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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