Jour de tirage au sort en LDC : Dans quel chapeau se trouvent le Real, City, le Barça et Sabah ?

Les noms des 36 clubs qualifiés pour la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027 sont désormais connus. Des grands clubs européens aux équipes surprises, les formations ont été réparties en quatre chapeaux principaux avant le tirage au sort.

La cérémonie du tirage au sort de la phase de ligue de la compétition aura lieu aujourd'hui, le 27 août à 21h00 heure de Tachkent et débutera à cette heure.

Répartition des chapeaux : Qui est à quelle place ?

La répartition officielle des équipes par chapeau est la suivante :

Chapeau 1 (Le groupe des grands) : PSG, Bayern Munich, Real Madrid, Liverpool, Inter Milan, Manchester City, Arsenal, FC Barcelone, Atlético de Madrid ;

Chapeau 2 (Les adversaires dangereux) : Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Bruges, Betis, PSV ;

Chapeau 3 (Les clubs surprises) : Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar, Galatasaray ;

Chapeau 4 (Les prétendants et débutants) : Slavia Prague, Stuttgart, AEK Athènes, LASK, Como, Lens, Viking, Sabah, Slovan Bratislava.

Nouveau format et cérémonie du tirage

Selon le nouveau format à 36 équipes, chaque club affrontera deux adversaires de chaque chapeau. Cela garantit une augmentation significative du nombre de chocs intenses et de matchs de haut niveau dès les premières journées.

Lors de la cérémonie de tirage au sort qui débutera aujourd'hui à 21h00, les 8 futurs adversaires de chaque club seront officiellement déterminés.