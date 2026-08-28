Une citoyenne ouzbèke soupçonnée d'avoir tué 4 chats en Corée du Sud

À Gimhae, dans la province de Gyeongsang du Sud en Corée du Sud, une ressortissante ouzbèke d'une vingtaine d'années a été déférée au parquet, soupçonnée d'avoir tué quatre chatons en les jetant d'un immeuble. C'est ce qu'a rapporté le Korea Daily.

Selon le commissariat central de Gimhae, une enquête a été ouverte contre elle pour violation de la loi sur la protection des animaux et d'autres infractions. Elle a été transférée au parquet sans être placée en détention provisoire.

Selon l'enquête, en juillet, alors qu'elle se trouvait dans son appartement situé au 5e étage d'un immeuble du quartier de Daeseong-dong à Gimhae, la femme a jeté les chatons par la fenêtre. Les quatre animaux sont morts sur le coup.

Parmi les chats tués figuraient des races Bleu Russe, Korean Shorthair et Ragdoll. Il s'est avéré que la femme avait obtenu certains d'entre eux gratuitement via les réseaux sociaux et en avait acheté d'autres dans des animaleries. Les chatons étaient âgés d'environ deux mois.

Selon l'enquête, l'un des crimes a été commis peu après qu'elle ait récupéré un chaton auprès d'une personne qui en assurait la garde temporaire. Après avoir vu les conditions de vie, le propriétaire temporaire a voulu refuser de donner le chaton, mais la femme a insisté pour le garder au moins une journée. Il a ensuite été découvert qu'elle l'avait jeté par la fenêtre.

Selon la police, la femme a reconnu les faits lors de l'interrogatoire. Elle a déclaré avoir tué les animaux lorsqu'elle était de mauvaise humeur. L'incident a été révélé après le signalement d'une organisation de protection des animaux.

Fait intéressant, il est apparu au cours de l'enquête que la femme avait tenté d'adopter un autre chaton. Des investigations supplémentaires sont en cours.