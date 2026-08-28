Le Real Madrid de Mourinho face à des chocs terribles en LDC

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Le Real Madrid de Mourinho face à des chocs terribles en LDC

Le tirage au sort de la phase de ligue du nouveau format de la Ligue des champions a offert au Real Madrid des confrontations intenses et décisives. Sous la direction de José Mourinho, qui a entamé la saison avec confiance, le club merengue vise à ramener le trophée continental au Santiago Bernabéu.

Rappelons que la saison dernière, les Madrilènes ont été éliminés en quarts de finale par le Bayern Munich.

Le calendrier complet du Real Madrid pour la phase de ligue :

Les Merengues disputeront 8 rencontres passionnantes lors de cette phase de ligue :

  • Inter (Italie) — à domicile (au Santiago Bernabéu)

  • Arsenal (Angleterre) — à l'extérieur (à l'Emirates)

  • PSV (Pays-Bas) — à domicile

  • Roma (Italie) — à l'extérieur (à l'Olimpico)

  • RB Leipzig (Allemagne) — à domicile

  • Shakhtar (Ukraine) — à l'extérieur

  • LASK (Autriche) — à domicile

  • AEK (Grèce) — à l'extérieur

Les retrouvailles de Mourinho avec ses anciens clubs

Le tirage revêt une importance particulière pour José Mourinho. Le technicien portugais accueillera à Madrid l'Inter, club avec lequel il a réalisé un triplé historique, et se déplacera à Rome pour affronter la Roma, qu'il a dirigée pendant plusieurs années. De plus, le déplacement sur la pelouse d'Arsenal Arsenal à Londres promet d'être l'un des chocs les plus intenses de l'automne.

Les rencontres de la 1ère journée de la phase de ligue de la Ligue des champions débuteront du 8 au 10 septembre. kunlari start oladi.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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