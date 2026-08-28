À Monaco, la cérémonie officielle du tirage au sort de la phase de ligue de l'UEFA Champions League 2026/2027 a eu lieu. Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, le club azerbaïdjanais Sabah a vaillamment surmonté plusieurs tours de qualification difficiles pour faire ses débuts dans la phase principale du tournoi le plus prestigieux du continent.

Après l'annonce des résultats, la communauté du football et les experts ont reconnu que le club de Bakou a hérité d'un véritable « groupe de la mort ».

Le calendrier complet du Sabah face aux géants européens :

Le club azerbaïdjanais disputera huit rencontres intenses lors de la phase de ligue :

FC Barcelone (Espagne) — à domicile (Bakou)

Arsenal (Angleterre) — à l'extérieur (Emirates Stadium)

BorussiaDortmund (Allemagne) — à domicile

Manchester United (Angleterre) — à l'extérieur (Old Trafford)

Napoli (Italie) — à domicile

Villarreal (Espagne) — à l'extérieur

Slavia Prague (République tchèque) — à domicile

Viking (Norvège) — à l'extérieur

Le légionnaire ouzbek Umarali Rakhmonaliev sur la grande scène !

Pour les fans de football ouzbeks, ce tirage est doublement intéressant. Notre compatriote de 22 ans Umarali Rakhmonaliev brille sous les couleurs du club de Bakou.

Une qualification réussie : Notre compatriote a disputé les 8 matchs de qualification et de barrages du Sabah en LDC, inscrivant à son actif 1 but et 1 passe décisive ;

Un test face aux stars mondiales : Désormais, Rakhmonaliev aura l'opportunité de démontrer son talent face à des piliers du football mondial comme le FC Barcelone, Manchester Unitedet le finaliste Arsenal.

Qui est le champion en titre ?

À titre d'information, le vainqueur en titre de l'UEFA Champions League est le club français du PSG . Le géant parisien a remporté le trophée la saison dernière en battant Arsenal lors d'une finale dramatique aux tirs au but.