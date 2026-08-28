Des transferts à 180 millions, seul lui est resté : Husanov est devenu l'avenir de City !

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Des transferts à 180 millions, seul lui est resté : Husanov est devenu l'avenir de City !

Malgré le départ de Pep Guardiola de l'Etihad et la prise de fonction d'Enzo Maresca, Manchester Citycontinue sa grande transition générationnelle. En analysant la politique de transfert des « Sky Blues » sur les 18 derniers mois, les médias européens soulignent un fait marquant : parmi les recrues à 180 millions de livres sterling de janvier 2025, un seul joueur est devenu un pilier de l'équipe : Abdukodir Khusanov.

Cet hiver-là, le club avait recruté 5 talents pour sortir de la crise. 18 mois plus tard, les achats les plus chers sont déjà partis, tandis que le défenseur ouzbek a signé un nouveau contrat avec le superclub jusqu'en 2031 (avec une option pour une année supplémentaire) .

Le destin des recrues à 180 millions de janvier 2025 :

  • Omar Marmoush (59 M£ de l'Eintracht) : Arrivé comme l'attaquant le plus cher, l'Égyptien n'a pas réussi à s'imposer et a été prêté récemment à Tottenham avec une option d'achat obligatoire de 50 M£ + 10 M£ de bonus ;

  • Nico González (50 M£ de Porto) : Officiellement vendu à Newcastle le 26 août ;

  • Vitor Reis (29,6 M£ de Palmeiras) : Bien que revenu de prêt, il n'a pas réussi à intégrer l'équipe première ;

  • Juma Ba (5 M£ du Real Valladolid) : Toujours enchaîné les prêts, son avenir est incertain ;

  • Abdukodir Khusanov (33,5 M£ de Lens) : Devenu à 20 ans le premier joueur ouzbek de l'histoire de la Premier League, il s'est avéré être le seul transfert à avoir pleinement justifié chaque centime investi.

Des critiques aux trophées : Le triomphe de Khusanov

Critiqué sévèrement par les studios anglais après ses erreurs lors de ses débuts contre Chelsea, Khusanov a su prouver sa valeur en peu de temps :

  • Statut de défenseur titulaire : Lors de la saison 2025/2026, Abdukodir a formé avec Marc Guéhi la charnière centrale la plus solide de Premier League ;

  • Deux trophées : Il a contribué de manière décisive à la conquête de la FA Cup et de la League Cup ;

  • En chiffres : Il a disputé 37 matchs. Avec 1429 minutes jouées en championnat, il a été noté en moyenne 7,12 par FotMob (seulement 2 cartons jaunes).

L'ère Maresca : Qui est parti et autour de qui l'équipe est-elle construite ?

L'été 2026 a marqué une véritable révolution à l'Etihad. De nombreuses stars ont quitté le club : Rodri, Bernardo Silva, John Stones, Savio, Tijjani Reijnders, Nathan Aké, James Trafford, Marmoush et Nico González.

Le nouvel entraîneur Enzo Maresca et la direction construisent désormais une nouvelle ère autour de ces leaders :

  • Abdukodir Khusanov, Erling Haaland, Phil Foden, Joško Gvardiol, Jérémy Doku, Gianluigi Donnarumma, Rayan Cherki et Elliot Anderson.

Brillant lors de la Coupe du Monde avec sa sélection, Khusanov, 22 ans, entame son ère à l'Etihad comme l'un des jeunes défenseurs les plus fiables du football mondial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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