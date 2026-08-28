Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max devient le smartphone le plus autonome

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Le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max devient le smartphone le plus autonome

Selon Ixbt.com, le nouveau flagship de Xiaomi doté d'une batterie imposante fait sensation sur le marché. Équipé d'une batterie de 10 000 mAh, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max a établi un record absolu lors des tests en laboratoire de la célèbre chaîne YouTube PhoneBuff, devenant ainsi le smartphone le plus autonome de l'histoire. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte.

Déjà testé par les experts de GSM Arena, cet appareil a désormais attiré l'attention des auteurs de PhoneBuff. Comme d'habitude, tous les appareils ont été soumis à des tests rigoureux à l'aide d'un manipulateur robotisé spécial, excluant le facteur humain et garantissant l'impartialité des résultats.

Résultats des tests et concurrents

Pour comparaison, les modèles Reno16 F, Galaxy A57 et iPhone 17 ont été inclus dans les tests. Cependant, aucun de ces appareils n'a pu rivaliser avec le flagship de Xiaomi en termes de capacité de batterie. Néanmoins, cette comparaison a clairement illustré le paysage actuel du marché des smartphones.

Dès le début du processus de test, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max a pris un avantage net, dépassant largement ses concurrents. Selon les résultats finaux, l'appareil de Xiaomi a pu fonctionner en continu pendant 19 heures et 35 minutes en mode test actif.

À titre de comparaison, les performances des autres participants aux tests étaient beaucoup plus modestes :

  • Le modèle Reno16 F a tenu environ 10 heures
  • L'appareil Galaxy A57 a maintenu son fonctionnement pendant environ 12 heures
  • L'iPhone 17 a atteint la barre des 14 heures

Nouveau record et perspectives

Ainsi, le Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max est devenu le smartphone le plus endurant jamais testé dans l'histoire de la chaîne PhoneBuff. L'appareil a non seulement détrôné l'ancien leader, le OnePlus 15, mais a également surpassé l'ancien record avec une marge considérable.

Parallèlement, les experts ont ajouté une petite précision : les créateurs de la chaîne n'ont pas encore eu le temps de tester tous les modèles alternatifs à batterie géante apparus sur le marché ces derniers mois. Néanmoins, le résultat obtenu par la batterie de 10 000 mAh a établi une nouvelle norme en matière d'efficacité énergétique et d'autonomie dans le monde des technologies mobiles.

XiaomiRedmi Note 17 Pro MaxPhoneBuffSmartphoneBatterie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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