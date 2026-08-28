3000 ans d'or volés en quatre minutes

À Villena, en Espagne, des voleurs ont dérobé une grande partie du célèbre « Trésor de Villena », datant de l'âge du bronze, en seulement quatre minutes.

L'incident a eu lieu le matin du 27 août. L'alarme du musée s'est déclenchée à 5h20, mais les voleurs avaient déjà quitté les lieux quatre minutes plus tard. Les autorités estiment que le cambriolage a été mené de manière très rapide et professionnelle.

Le « Trésor de Villena » a été découvert en 1963 par l'archéologue José María Soler, et ses objets ont près de 3000 ans d'histoire. La collection est considérée comme l'un des ensembles d'or les plus importants de l'âge du bronze en Europe.

Certaines pièces sont composées non seulement d'or, mais aussi d'argent et de fer météorique rare. La valeur historique du trésor volé est inestimable. Actuellement, la police recherche les criminels et les objets disparus.