Situation insolite : en Californie, des automobilistes abandonnent leurs voitures pour ramasser de la nourriture

Sur l'une des autoroutes très fréquentées de Californie, aux États-Unis, un incident inattendu et curieux a paralysé la circulation. Des centaines de contenants de boules au fromage (cheese balls) tombés d'un pick-up se sont répandus sur la chaussée, transformant l'autoroute en un « champ de fromage ».

Selon la California Highway Patrol (CHP), l'incident s'est produit mardi vers 17h00, pendant l'heure de pointe, sur l'autoroute 105 traversant la ville de Lynwood.

120 grands contenants et une route orange

Les vidéos et photos prises sur les lieux sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux :

L'ampleur du chargement : Environ 120 contenants de boules au fromage de la marque Utz sont tombés sur la route avec leur palette ;

Fermeture de la route : Des milliers de petites boules au fromage et des contenants en plastique brisés se sont éparpillés sur les voies en direction ouest, causant d'importants désagréments aux automobilistes.

La cause principale : des automobilistes en quête de nourriture gratuite

Les représentants de la police ont souligné que l'énorme embouteillage n'était pas seulement dû aux produits répandus, mais aussi au comportement des gens :

Abandon des véhicules : Des dizaines d'automobilistes circulant sur l'autoroute ont arrêté leurs voitures sur la chaussée et se sont précipités sur la route pour ramasser les contenants de fromage intacts ;

Circulation paralysée : À cause des automobilistes tentant de ramasser de la nourriture gratuite, les embouteillages du soir, déjà importants, se sont prolongés, provoquant de longues interruptions sur l'autoroute.

Après l'intervention de la police routière et des services spéciaux, les voies ont été nettoyées et la circulation a repris son cours normal.