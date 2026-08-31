Monaco bat Marseille et prend la tête du championnat de France

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Monaco bat Marseille et prend la tête du championnat de France

La 2e journée de Ligue 1 a offert aux fans un choc majeur entre deux des plus grands clubs du pays : Monaco et Marseille. Les Monégasques ont livré une prestation de haut niveau à domicile, s'imposant avec autorité sur le score de 2-0.

La performance prolifique de l'attaquant monégasque Brunner a été le facteur clé pour sceller le sort de la rencontre.

Le récital de Brunner et une victoire 2-0

Les moments forts du match :

  • But rapide : Dès la 13e minute, Brunner a profité d'une erreur de la défense marseillaise pour ouvrir le score (1-0) ;

  • Doublé et fin du suspense : À la 54e minute de la seconde période, Brunner a trouvé le chemin des filets une nouvelle fois, portant l'écart à deux buts et signant un doublé ;

  • Maîtrise totale : Monaco a maintenu une défense solide durant le reste du match, ne laissant aucune chance aux Marseillais de réduire le score.

Monaco seul leader avec 6 points

Cette victoire importante a eu l'impact suivant sur le classement :

  • Un sans-faute pour les Monégasques : Avec 6 points après 2 journées, Monaco s'empare seul de la tête du classement de Ligue 1 ;

  • Perte de points pour Marseille : Battu à l'extérieur, Marseille reste à la 8e place avec 3 points.

Feuille de match et compositions

  • Championnat de France. 2e journée

  • Monaco — Marseille 2-0

  • Buts : Brunner (13e, 54e).

  • Monaco : Hradecky, Vanderson, Sane, Dier, Nazinho, Camara, Zakaria, Koulibaly (Subeyr, 82e), Golovin (Mattis, 81e), Idumbo, Brunner (Biyeret, 82e).

  • Marseille : De Langle, Weah, Riley, Kondogbia, Emerson, Abdelli (Nnadi, 46e), Højbjerg, Harit, Gomes (Faris, 86e), Timber (Abdalla, 46e), Gouiri.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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