Monaco bat Marseille et prend la tête du championnat de France

La 2e journée de Ligue 1 a offert aux fans un choc majeur entre deux des plus grands clubs du pays : Monaco et Marseille. Les Monégasques ont livré une prestation de haut niveau à domicile, s'imposant avec autorité sur le score de 2-0.

La performance prolifique de l'attaquant monégasque Brunner a été le facteur clé pour sceller le sort de la rencontre.

Le récital de Brunner et une victoire 2-0

Les moments forts du match :

But rapide : Dès la 13e minute, Brunner a profité d'une erreur de la défense marseillaise pour ouvrir le score (1-0) ;

Doublé et fin du suspense : À la 54e minute de la seconde période, Brunner a trouvé le chemin des filets une nouvelle fois, portant l'écart à deux buts et signant un doublé ;

Maîtrise totale : Monaco a maintenu une défense solide durant le reste du match, ne laissant aucune chance aux Marseillais de réduire le score.

Monaco seul leader avec 6 points

Cette victoire importante a eu l'impact suivant sur le classement :

Un sans-faute pour les Monégasques : Avec 6 points après 2 journées, Monaco s'empare seul de la tête du classement de Ligue 1 ;

Perte de points pour Marseille : Battu à l'extérieur, Marseille reste à la 8e place avec 3 points.

Feuille de match et compositions