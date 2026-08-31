Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra échoue au test de durabilité

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Le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra échoue au test de durabilité

Le célèbre blogueur JerryRigEverything a testé les derniers smartphones pliables de Samsung dans le cadre de ses tests de résistance rigoureux. Selon ixbt.com, si le Galaxy Z Fold8 a démontré sa robustesse, le modèle Fold8 Ultra, au design plus premium, a échoué de manière inattendue. Il s'agit du premier cas de ce type parmi les appareils pliables de Samsung sortis ces dernières années. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

La partie principale du test consistait, comme toujours, à tenter de plier l'appareil dans le sens inverse de son ouverture normale. La charnière avancée des smartphones pliables modernes est généralement conçue pour résister à de tels mouvements. Bien que l'appareil ait réussi à supporter cette pression lors de la première tentative, un incident inattendu s'est produit lors de la seconde.

Résultat inattendu au test de durabilité

Il s'avère que, bien que le châssis lui-même ne se soit pas plié, l'écran interne du smartphone n'a pas pu supporter une telle pression mécanique. En conséquence, l'écran s'est éteint et a cessé de fonctionner. Selon les experts, il est difficile de déterminer la cause exacte de la panne, mais le test préalable au sable pourrait avoir joué un rôle.

Par ailleurs, d'autres aspects de l'appareil ont été examinés. En particulier, la protection de l'écran interne, l'un des problèmes majeurs des téléphones pliables, a été scrutée. Comme pour la plupart des appareils de ce type, l'écran principal du Fold8 Ultra est recouvert d'un film plastique spécial, confirmant une fois de plus qu'il est très facile à rayer.

Cette situation suscite de nombreux débats parmi les passionnés de technologie et les experts. Bien que les fabricants s'efforcent d'améliorer la durabilité de leurs appareils chaque année, les tests en conditions extrêmes révèlent encore des points faibles. Un tel résultat était particulièrement inattendu pour un produit phare portant le préfixe Ultra et vendu au prix fort.

Pour l'instant, Samsung n'a pas fait de déclaration officielle concernant ces résultats. Cependant, de tels tests constituent sans aucun doute une étape importante pour améliorer la technologie des écrans pliables et renforcer leur résistance. Pour les utilisateurs, cela signifie qu'il faut être encore plus prudent lors de l'utilisation de gadgets aussi coûteux.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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