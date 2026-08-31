Kapadze s'exprime sur la victoire contre Nasaf, les objectifs et les trophées

Lors du choc des huitièmes de finale de la Coupe d'Ouzbékistan, le club de Navbahor (Namangan) a battu Nasaf (Qarshi) 1-0, se qualifiant ainsi pour les quarts de finale. Après cette victoire dramatique, l'entraîneur des « Faucons » Temur Kapadze a participé à la conférence de presse, abordant en détail les objectifs de l'équipe, la situation au classement et les projets futurs.

L'entraîneur a commencé la conférence en félicitant nos compatriotes pour le jour de l'Indépendance, soulignant que cette victoire était un merveilleux cadeau pour les supporters.

« Ce match valait une demi-finale » : Adversaires et parcours en Coupe

Temur Kapadze a partagé ses réflexions sur l'élimination des favoris de la compétition et sur la concurrence en Coupe :

« Un test difficile contre Nasaf » : « À mon avis, ce match valait une demi-finale. Deux équipes fortes et compétitives du championnat se sont affrontées. La Coupe était la seule opportunité pour Nasaf, nous avons donc joué sous une grande pression et beaucoup d'émotion. Nous avons réussi à conclure à la fin », a déclaré Kapadze ;

« L'élimination de Pakhtakor et Nasaf » : « Bien sûr, l'élimination de ces grands clubs est, dans un certain sens, un avantage pour les tours suivants. Mais il n'y a pas d'équipe facile en Coupe, peu importe qui nous tirons au sort, nous nous battrons jusqu'au bout. »

Objectifs de la direction, titre de champion et 30 ans d'attente

L'entraîneur s'est exprimé ouvertement sur les objectifs fixés et les chances de titre :

« Maximalisme et objectifs avec le gouverneur de la région » : « Même si aucun objectif strict n'a été imposé, la direction et moi-même sommes des maximalistes et nous détestons perdre. Je suis venu avant tout pour rendre les supporters heureux » ;

« Les médailles d'or attendues depuis 30 ans » : « Nous n'avons encore rien fait, nous avons juste battu le prochain adversaire. Il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Cela fait 30 ans que Navbahor n'a pas été champion. Si nous remportons la Coupe et le championnat à la fin de l'année, ce sera un résultat historique immense. »

« Lacunes défensives et académie de l'Ajax » :

Kapadze a également répondu aux questions sur le jeu collectif et les infrastructures du club :