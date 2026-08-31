En Suède, 7 touristes se retrouvent dans une situation inattendue sur un escalator (vidéo)

Une vidéo montrant 7 touristes en Suède essayant de monter un escalator dans le mauvais sens est devenue virale sur les réseaux sociaux.

Selon les rapports, les femmes ont tenté de monter à contre-courant pendant environ 10 minutes.

Il est rapporté qu'un passant leur est venu en aide par la suite pour leur indiquer le bon escalator.

L'incident a suscité de nombreuses plaisanteries et commentaires sur les réseaux sociaux.