En Suède, 7 touristes se retrouvent dans une situation inattendue sur un escalator (vidéo)
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Une vidéo montrant 7 touristes en Suède essayant de monter un escalator dans le mauvais sens est devenue virale sur les réseaux sociaux.
Selon les rapports, les femmes ont tenté de monter à contre-courant pendant environ 10 minutes.
Il est rapporté qu'un passant leur est venu en aide par la suite pour leur indiquer le bon escalator.
L'incident a suscité de nombreuses plaisanteries et commentaires sur les réseaux sociaux.
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