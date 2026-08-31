Urozov joue tout le match à Kazan : le Rubin bat le Dynamo

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Urozov joue tout le match à Kazan : le Rubin bat le Dynamo

Dans le cadre de la 6e journée de la Premier League russe, le Rubin Kazan a accueilli le Dynamo Makhatchkala sur son terrain. Le match intense disputé à la « Ak Bars Arena » s'est soldé par une victoire éclatante et volontaire des hôtes sur le score de 3:1.

Pour les fans de football ouzbèkes, un point important est que le jeune et fiable défenseur de notre équipe nationale, Jahongir Urozov, a débuté la rencontre dans le onze de départ du Rubin et a joué l'intégralité des 90 minutes jusqu'au coup de sifflet final avec assurance.

Un festival de buts en seconde période et le drame des dernières minutes

La seconde période, après une première mi-temps sans but, a été riche en situations tendues :

  • Ouverture du score : À la 62e minute, Rozikov, joueur du Rubin, a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage aux Kazanais ;

  • Penalty et égalisation : À la 73e minute, Miro a transformé un penalty pour le Dynamo, ramenant le score à 1:1 ;

  • Le mot de la fin par Jukic et Jocic : Les hôtes ont accentué la pression et ont repris l'avantage à la 87e minute grâce à un but de Jukic. À la 90+5e minute, dans le temps additionnel, Jocic a inscrit le troisième but, scellant ainsi le sort du match.

Situation au classement

Cette victoire modifie le classement des équipes en RPL comme suit :

  • « Rubin » : Porte son total à 9 points et occupe la 8e place du championnat ;

  • « Dynamo Makhatchkala » : Reste à la 7e place avec 10 points.

Feuille de match

  • Premier League russe. 6e journée

  • « Rubin » — « Dynamo Makhatchkala » 3:1

  • Buts : Rozikov (62), Jukic (87), Jocic (90+5) — Miro (73, pen).

  • « Rubin » : Jahongir Urozov a joué les 90 minutes complètes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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