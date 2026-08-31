100% de réussite pour l'Inter : les détails du match Cagliari - Inter

Dans le cadre de la 2e journée de Serie A, l'Inter Milan s'est déplacé sur la pelouse de Cagliari. Au terme d'un match intense et disputé, les visiteurs ont décroché une victoire précieuse sur le score minimal de 1:0, empochant ainsi trois points importants.

Le seul but décisif de la rencontre a été inscrit dès les premières minutes.

Un but à la 9e minute et une défense solide

Les moments clés du match se sont déroulés comme suit :

Le but rapide de Çalhanoğlu : Dès la 9e minute, le milieu de terrain des « Nerazzurri », Hakan Çalhanoğlu, a trouvé le chemin des filets adverses pour ouvrir le score (0:1) ;

La tactique et la rotation de Chivu : L'entraîneur Cristian Chivu a fait entrer des joueurs comme Jones, Zieliński, Thuram et Stones en seconde période, parvenant ainsi à préserver le score et à garder le contrôle du jeu ;

Cage inviolée : La défense de l'Inter a repoussé avec assurance les contre-attaques de Cagliari, assurant ainsi un clean sheet.

L'Inter en tête de la Serie A avec 6 points

Ce succès a eu l'impact suivant sur le classement des équipes :

Un départ à 100% : En remportant son deuxième match de la saison, l'Inter porte son total à 6 points et occupe la première place du championnat d'Italie ;

La situation de Cagliari : Battus à domicile, les Sardes occupent la 13e place avec 3 points.

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