Le Xiaomi 14 Pro bénéficie d'une nouvelle batterie haute capacité

Xiaomi étend son programme officiel de modernisation des batteries pour ses anciens smartphones phares. Selon ixbt.com, le prochain modèle est le Xiaomi 14 Pro, qui sera équipé d'une nouvelle batterie de 5140 mAh au lieu de l'originale de 4880 mAh. Cela augmentera la réserve d'énergie de l'appareil et prolongera sa durée d'utilisation. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cette initiative diffère radicalement du simple remplacement d'une batterie usagée. Xiaomi distingue strictement le service de maintenance habituel de l'installation officielle d'une batterie à capacité accrue appelée Battery Upgrade. Dans le premier cas, une batterie de capacité initiale est installée, tandis que dans la seconde option, les performances sont nettement améliorées.

L'ampleur du programme de modernisation s'élargit

Actuellement, l'entreprise propose avec succès ce type de service de modernisation pour certains appareils de la série Xiaomi 13. En particulier, comme le rapporte ixbt.com, il est possible d'augmenter la batterie du Xiaomi 13 de 4500 mAh à 4850 mAh, celle du Xiaomi 13 Pro de 4820 mAh à 5361 mAh, et celle du fleuron Xiaomi 13 Ultra de 5000 mAh à 5500 mAh. L'augmentation des performances sur ces modèles est d'environ 8 à 11 %.

La nouvelle batterie préparée pour le modèle Xiaomi 14 Pro a une capacité typique de 5140 mAh et une capacité nominale de 5000 mAh. Bien que l'augmentation de la capacité nominale de 260 mAh, soit environ 5 % par rapport à l'original, ne semble pas être une différence majeure, elle aura un impact positif sur l'autonomie réelle de l'appareil lors du remplacement d'un élément usé.

Calendrier de mise en œuvre

Selon les plans initiaux, Xiaomi avait annoncé en juin dernier que le programme de mise à jour de la batterie pour les modèles Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro serait lancé au quatrième trimestre 2026. Actuellement, les spécifications techniques et les paramètres de la nouvelle batterie ont été découverts et analysés directement dans le code du système d'exploitation HyperOS

Cette étape permet aux propriétaires d'appareils phares de prolonger la durée de vie de leur smartphone et d'améliorer leur confort quotidien sans avoir à en acheter un nouveau. Xiaomi poursuit systématiquement sa politique de soutien logiciel et matériel à long terme pour ses utilisateurs.