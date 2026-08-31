Lors du derby d'Istanbul comptant pour la 3e journée de la Süper Lig turque, Başakşehir a accueilli le club de Kasımpaşa sur son terrain. La rencontre, intense et disputée, s'est soldée par un match nul 1-1.

Dans ce match, l'attention principale des supporters ouzbeks s'est portée sur Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev, tous deux titulaires.

Le but de la 18e minute et la performance de nos légionnaires

La rencontre a été marquée par les événements importants suivants :

Le but de Shomurodov : Dès la 18e minute, Eldor Shomurodov a fait preuve d'activité en trompant le gardien adverse pour donner l'avantage à Başakşehir ;

Le remplacement de Fayzullayev : Le talentueux ailier Abbosbek Fayzullayev a été actif en première mi-temps, mais sur décision tactique à la pause, il a été remplacé par Sari ;

Shomurodov sur le terrain pendant 90 minutes : Eldor a disputé l'intégralité du match et a servi de point d'ancrage principal aux attaques de son équipe ;

Le but égalisateur des visiteurs : À la 81e minute, Diabate a égalisé pour Kasımpaşa (1-1), privant les hôtes d'une victoire importante.

Classement du tournoi

Après ce match nul, la situation des équipes au classement de la Süper Lig est la suivante :

Başakşehir : Porte son total à 4 points et se classe à la 7e place du championnat ;

Kasımpaşa : Occupe la 6e place avec 5 points.

Feuille de match et compositions