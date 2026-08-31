Enfin à Anfield : les détails du super transfert de 150 millions d'euros de Barcola

L'un des transferts les plus importants et les plus retentissants du mercato estival a été officiellement annoncé. Le club anglais de Liverpool a recruté l'ailier offensif de 23 ans de l'équipe de France et du PSG, Bradley Barcola. Les Merseysiders ont déboursé une somme astronomique pour la star française talentueuse : 150 millions d'euros .

Il est précisé que les Merseysiders ont signé un contrat à long terme avec Barcola, valable jusqu'à l'été 2032.

Détails du transfert de 150 millions d'euros et durée du contrat

Les principaux points financiers et organisationnels de l'accord :

Somme record : Le transfert de Barcola est devenu l'un des achats les plus chers de l'histoire de Liverpool, avec une valeur totale de 150 millions d'euros ;

Projet à long terme : Le club a accordé une confiance totale au joueur en signant un contrat jusqu'à l'été 2032, tourné vers l'avenir ;

Renforcement de l'attaque : Avec ce transfert, les Merseysiders visent à renforcer leurs ailes avec une grande vitesse et une maîtrise technique.

Les statistiques brillantes de Barcola au PSG

L'ailier français de 23 ans, qui défendait les couleurs du club parisien depuis 2023, a atteint les statistiques suivantes :