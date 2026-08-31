Officiel : Manchester City annonce le transfert d'une nouvelle star pour 40 millions d'euros !

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Officiel : Manchester City annonce le transfert d'une nouvelle star pour 40 millions d'euros !

Le leader actuel de la Premier League Manchester Citya réalisé une nouvelle acquisition importante sur le marché des transferts. Les « Citizens » ont officiellement annoncé le transfert d'Allan, l'ailier offensif de 22 ans du club brésilien de Palmeiras.

Le talentueux footballeur brésilien Manchester Citya signé un contrat à long terme courant jusqu'à l'été 2031.

40 millions d'euros et bonus : Détails du transfert

Faits marquants sur les aspects financiers et la situation au sein du club :

  • Valeur financière : Le club de Palmeiras percevra 40 millions d'euros garantis pour ce transfert. De plus, le contrat prévoit divers bonus liés aux performances du joueur ;

  • Confiance à long terme : Le contrat jusqu'en 2031 témoigne de la confiance du géant anglais envers ce jeune talent pour construire l'avenir ;

  • Leadership au classement : Ayant entamé la nouvelle saison avec assurance, le Manchester Cityd'Enzo Maresca est en tête de la Premier League avec 6 points après les deux premières journées.

La productivité d'Allan à Palmeiras

Le joueur de 22 ans a bénéficié d'un temps de jeu important lors de la saison 2026 du championnat brésilien :

  • Apparitions : Il a disputé un total de 42 matchsdans le cadre du championnat brésilien ;

  • Buts et passes décisives : Très actif en attaque, il a inscrit 6 buts et a délivré 6 passes décisives à ses coéquipiers.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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