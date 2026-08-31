Petr Yan, Dvalishvili ou O'Malley ? Grande intrigue dans la division après la victoire sensationnelle de Song Yadong

Une nouvelle sensation majeure a été enregistrée dans le monde de l'UFC. Lors du tournoi organisé à Shanghai, le combattant chinois Song Yadong a infligé un KO spectaculaire dès le 2e round à l'invaincu Umar Nurmagomedov, stupéfiant la communauté sportive. Sean O'Malley, ancien champion de la division qui avait battu Yadong par décision des juges plus tôt cette année, a réagi en direct sur les réseaux sociaux.

La star américaine a mis l'accent sur le chaos survenu dans l'octogone après le combat et sur la victoire impressionnante de Yadong.

« Une année incroyable pour Song » : La réaction d'O'Malley

Sean O'Malley a commenté l'état du KO et la situation tendue après le combat comme suit :

L'invasion de l'octogone : « Qui était ce type dans le coin d'Umar qui a juste foncé à l'intérieur ? Il a failli donner un coup de coude à Song Yadong. Imaginez juste, à quel point Sean O'Malley est génial ? Je plaisante, bien sûr. Ce n'est pas de moi dont il s'agit en ce moment » ;

Le retour en force de Yadong : « Quelle année pour Song : il m'a affronté en janvier et a perdu. Puis il est revenu pour battre Deiveson Figueiredo par soumission, et maintenant il a mis Umar NurmagomedovKO » ;

Blessure et humour : « Regardez la coupure au-dessus de l'œil de Song. Est-ce là que je l'ai touché avec mon genou ? Mais encore une fois, je le répète, le sujet n'est pas moi en ce moment ».

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Cette victoire avant la limite sur Umar Nurmagomedov a complètement bouleversé la situation dans la division :