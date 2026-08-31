Un moteur à distorsion crée un flash lumineux en entrant dans l'atmosphère

Le physicien Sean Fell de l'organisation de recherche internationale Applied Physics et l'astrophysicien Avi Loeb de l'Université Harvard ont calculé comment un moteur à distorsion hypothétique interagirait avec l'atmosphère terrestre. Selon Ixbt.com, il a été déterminé qu'une bulle d'espace-temps de la taille d'un avion, se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, génère une zone de choc avec une luminosité totale dépassant 1 térawatt. À ce sujet, Ixbt.com rapporte.

L'étude a utilisé la métrique d'Alcubierre, qui fournit une description mathématique d'une bulle d'espace-temps. Selon celle-ci, l'espace devant l'appareil est comprimé et la partie arrière est dilatée, ce qui permet au vaisseau de rester dans une zone de repos. Les auteurs ont analysé mathématiquement l'interaction d'une telle bulle avec les gaz atmosphériques à des vitesses de 0,1c, 0,25c, 0,5c et 0,75c de la vitesse de la lumière.

Processus de haute énergie et rayonnement

Une zone de choc se forme devant la bulle, le gaz est fortement comprimé et son énergie cinétique se transforme en chaleur. Selon les calculs, à une vitesse de 0,5c, l'énergie de chauffage atteint environ 144 MeV par nucléon. À ce niveau, la création de paires électron-positron et d'autres processus de haute énergie peuvent se produire.

Le rayonnement principal se situe dans la gamme des rayons gamma et gamma durs. La luminosité totale est estimée entre 10¹³ et 10¹⁹ watts. Les photons de haute énergie ne peuvent pas traverser directement l'atmosphère ; ils sont absorbés dans les couches supérieures et réémis dans le spectre visible depuis la surface de la Terre.

Luminosité atmosphérique et limitations importantes

Selon la taille et la vitesse de la bulle, un tel flux de rayonnement peut varier de 0,007 à 7460 watts par mètre carré. Dans le scénario le plus brillant, l'éclat dans l'atmosphère a été calculé comme étant plusieurs fois supérieur au flux solaire normal à la surface.

Néanmoins, les scientifiques ont souligné que ce travail ne prouve pas l'existence de moteurs à distorsion, d'engins extraterrestres ou de UAP (phénomènes anormaux non identifiés). L'étude n'a examiné qu'une classe spécifique de métriques de distorsion avec une masse ADM nulle, et de tels effets pourraient ne pas être observés du tout avec des bulles plus petites ou structurées différemment.