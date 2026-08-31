Le flagship Honor Magic 9 Pro sera équipé de deux caméras de 200 MP

Un appareil prêt à faire passer le segment des smartphones phares sur le marché technologique chinois à un niveau supérieur est en préparation. Le célèbre et fiable insider Digital Chat Station a révélé les principales caractéristiques techniques du futur smartphone haut de gamme, rapporte ixbt.com. Cet appareil sera doté d'un ensemble de caméras avancées qui élargira considérablement les capacités de photographie mobile. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Optique avancée et capacités uniques

Selon les informations diffusées, le nouveau flagship chinois intégrera deux capteurs de 200 mégapixels dans son bloc principal. En particulier, le module principal sera équipé d'un capteur de 200 mégapixels au format optique 1/1,28 pouce, d'un objectif avec une ouverture F/1,57 et d'un système de stabilisation optique permettant de compenser les inclinaisons jusqu'à 3 degrés. Il sera accompagné d'une caméra grand angle de 50 mégapixels.

Il est particulièrement intéressant de noter que le téléobjectif périscopique aura également une résolution de 200 mégapixels. Le format 1/1,4 pouce, considéré comme grand pour ce type de caméra, et l'optique avec ouverture F/2,6 assureront un zoom de haute qualité. De plus, il est prévu que la caméra frontale utilise un capteur « carré » au ratio 1:1, similaire à celui attendu sur les modèles iPhone 17 Pro.

Liberté de recadrage

L'avantage principal de la caméra frontale au format carré ne réside pas dans la forme des photos finales, mais dans la possibilité de recadrer librement le cadre par la suite. Indépendamment de l'orientation du smartphone, la caméra capture suffisamment de données pour former des images aussi bien verticales qu'horizontales. Cela rend le processus de prise de vue plus pratique pour les créateurs de contenu et les utilisateurs ordinaires.

Bien que Digital Chat Station n'ait pas mentionné explicitement le nom du modèle dans sa déclaration, des signes indirects indiquent qu'il s'agit du futur flagship Honor. Selon l'analyse de Gizmochina, il s'agit du Honor Magic 9 Pro. La raison principale citée est que l'insider a souligné que le nouvel appareil hériterait des avantages du téléphone Robot.

Partenariat avec l'industrie cinématographique et nouveau processeur

Il est également prévu que les technologies de la société ARRI soient utilisées dans ce modèle. Auparavant, les parties avaient établi un partenariat stratégique pour introduire des technologies de cinématographie professionnelle dans les appareils mobiles. Cela pose les bases pour que les flagships Honor dominent le marché en termes de qualité vidéo et photo.

Des nouveautés significatives sont également attendues en termes de performances. Le Honor Magic 9 Pro devrait être équipé d'une puce Qualcomm Snapdragon non encore officiellement présentée, notamment le processeur sous l'indice SM8975. Il est fort probable qu'il s'agisse de la prochaine génération de la série Snapdragon 8 Elite. Le lancement de la nouvelle gamme de smartphones est prévu pour octobre en Chine.