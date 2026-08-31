Qu'a dit Bradley Barcola lors de sa première interview avec Liverpool ?

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Qu'a dit Bradley Barcola lors de sa première interview avec Liverpool ?

Devenu l'un des protagonistes du mercato estival, l'ailier français de 23 ans, Bradley Barcola, a partagé ses premières impressions après avoir revêtu le maillot de Liverpool. Dans une grande interview accordée au site officiel des Reds, le talentueux joueur a expliqué les raisons de sa signature d'un contrat à long terme avec le club.

Barcola a souligné que les négociations de transfert ont été longues et complexes, mais qu'il a finalement réalisé son rêve.

« Je veux juste entrer sur le terrain maintenant » : les premiers mots de Barcola

L'ailier français s'est exprimé sur son transfert à Liverpool et ses objectifs ambitieux :

  • L'honneur de jouer pour le club : « C'est un immense honneur pour moi d'avoir l'opportunité de jouer pour Liverpool. Je suis extrêmement heureux en ce moment. Les négociations et le processus ont été assez longs. Mon seul souhait désormais est d'entrer sur le terrain le plus vite possible et d'aider mon équipe » ;

  • L'objectif principal : le titre en Premier League : « J'ai pour objectif de remporter de grands succès ici. Avant tout, je veux devenir champion en Premier League. C'est l'un des plus grands rêves de ma vie » ;

  • Un plan à long terme : « Je veux atteindre ces grands objectifs et jouer pour cette équipe pendant de nombreuses années. C'est précisément pour cela que j'ai signé un contrat à long terme, et j'espère que tous mes rêves se réaliseront. »

Une nouvelle ère offensive à Anfield

L'arrivée de Bradley Barcola apporte un nouveau souffle aux capacités tactiques et offensives de Liverpool :

  • Vitesse et dribbles de haut niveau : Le joueur de 23 ans devrait poser de sérieux problèmes aux défenseurs de Premier League grâce à sa vitesse, sa capacité à percer sur les ailes et son talent pour créer des occasions de but ;

  • La confiance du staff technique : La direction des Reds considère le joueur français comme un pilier essentiel de l'équipe première et vise de nouveaux trophées grâce à lui.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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