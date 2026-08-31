Déclaration choc de Mourinho après la victoire d'hier : que se passe-t-il dans l'effectif ?

Dans le cadre de la 3e journée de La Liga espagnole, le Real Madrid a accueilli Malaga à domicile et a remporté une large victoire 4-0 avec un score convaincant. Après le match, l'entraîneur du « club royal », José Mourinho, a exprimé ses opinions tranchées et fermes lors de la conférence de presse concernant la rotation importante de l'effectif et l'état d'esprit des joueurs qui ne sont pas titulaires.

Le technicien portugais a ouvertement souligné que l'intérêt de l'équipe prime sur les ambitions personnelles.

« La frustration de ceux qui ne jouent pas est leur propre affaire » : la déclaration de Mourinho

José Mourinho a évoqué l'importance de la rotation et le fait que tous les joueurs auront leur chance au cours de la saison :

Une tâche saisonnière complexe : « C'est une tâche très complexe qui ne dure pas un mois, mais toute la saison. La frustration des joueurs qui ne jouent pas dépend moins de moi que d'eux-mêmes » ;

Confiance et responsabilité : « Je peux prouver en pratique que je fais confiance à chaque joueur. Eux, de leur côté, doivent surmonter psychologiquement le fait de rester sur le banc » ;

Des choix clairs : « Cette fois, Trent et Cucurella ont joué, tandis que Carreras et Dumfries n'ont pas foulé la pelouse. C'est simple, c'est tout. »

La progression du Real cette saison et la profondeur de l'effectif

Points clés concernant l'effectif renouvelé et les choix tactiques des Madrilènes :