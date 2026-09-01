Bogdan Guskov s'exprime sur le KO d'Umar Nurmagomedov

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Bogdan Guskov s'exprime sur le KO d'Umar Nurmagomedov

Le célèbre combattant ouzbek Bogdan Guskov, qui évolue dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, MMA.Metaratings.ru dans une interview accordée à la publication lors du tournoi de Shanghai, d'Umar Nurmagomedov a partagé ses réflexions sur sa défaite face à Song Yadong.

Le combattant ouzbek a exprimé ses regrets concernant la défaite de son collègue, soulignant que ce coup Nurmagomedovne pourra pas le briser et qu'il reviendra plus fort.

« Je voudrais voir plus de nos gars au sommet » : les aveux de Guskov

Bogdan Guskov a exprimé les opinions suivantes sur le moment de la défaite et l'état mental du combattant :

  • Regrets après la défaite : « J'ai été sincèrement attristé par la défaite d'Umar. Je voudrais vraiment voir plus de gars de notre région au sommet. Petr Yan y est déjà, et Umar visait justement ce sommet » ;

  • Volonté inébranlable et facteur d'équipe : « Je suis convaincu que cette défaite rendra Umar plus fort. Cette situation ne pourra jamais le briser. Ses coéquipiers et ses entraîneurs ne laisseront pas de pensées négatives inutiles envahir son esprit. Il a un avenir brillant devant lui ».

Situation dans la division et chemin vers le titre

Guskov a expliqué la concurrence dans la catégorie des poids coqs (bantamweight) et la formule pour atteindre le titre à travers sa propre expérience :

  • Absence de leaders incontestés : « Leur division est structurée de telle manière qu'il n'y a pas de candidats absolus et incontestés. Si vous enchaînez deux victoires fortes et éclatantes, l'organisation vous offre immédiatement une chance de combattre pour la ceinture de champion » ;

  • Expérience personnelle et défi : « Je ne suis à l'UFC que depuis deux ans et j'ai eu cette opportunité. L'essentiel est de montrer un combat brillant et mémorable dans l'octogone et de briller ».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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