Le célèbre combattant ouzbek Bogdan Guskov, qui évolue dans la catégorie des poids mi-lourds de l'UFC, MMA.Metaratings.ru dans une interview accordée à la publication lors du tournoi de Shanghai, d'Umar Nurmagomedov a partagé ses réflexions sur sa défaite face à Song Yadong.

Le combattant ouzbek a exprimé ses regrets concernant la défaite de son collègue, soulignant que ce coup Nurmagomedovne pourra pas le briser et qu'il reviendra plus fort.

« Je voudrais voir plus de nos gars au sommet » : les aveux de Guskov

Bogdan Guskov a exprimé les opinions suivantes sur le moment de la défaite et l'état mental du combattant :

Regrets après la défaite : « J'ai été sincèrement attristé par la défaite d'Umar. Je voudrais vraiment voir plus de gars de notre région au sommet. Petr Yan y est déjà, et Umar visait justement ce sommet » ;

Volonté inébranlable et facteur d'équipe : « Je suis convaincu que cette défaite rendra Umar plus fort. Cette situation ne pourra jamais le briser. Ses coéquipiers et ses entraîneurs ne laisseront pas de pensées négatives inutiles envahir son esprit. Il a un avenir brillant devant lui ».

Situation dans la division et chemin vers le titre

Guskov a expliqué la concurrence dans la catégorie des poids coqs (bantamweight) et la formule pour atteindre le titre à travers sa propre expérience :