Informations sur la vitesse de charge des flagships Samsung Galaxy S27

Le géant technologique coréen Samsung poursuit le développement de ses futurs smartphones flagships. Selon le site ixbt.com, qui s'appuie sur les données du régulateur chinois 3C, les premiers détails techniques concernant les Galaxy S27 et Galaxy S27+, notamment leur vitesse de charge, ont été révélés. Ces indicateurs suscitent des discussions animées parmi les utilisateurs qui suivent l'évolution des appareils haut de gamme ces dernières années. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données de certification, le smartphone Samsung Galaxy S27, portant le numéro de modèle SM-S9520, prendra en charge une vitesse de charge allant jusqu'à 27 W dans sa version standard. De son côté, le modèle Galaxy S27+ (SM-S9560) devrait offrir une capacité de charge de 45 W. Cependant, il a été confirmé qu'aucun adaptateur secteur ne sera inclus dans la boîte des deux appareils.

Stagnation de la vitesse de charge

Il est intéressant de noter que la vitesse de charge rapide des modèles Galaxy S standard n'a pratiquement pas évolué au fil des ans. Les experts soulignent que le modèle Galaxy S20, lancé en 2020, prenait déjà en charge une charge de 25 W. Le fait que cet indicateur soit resté presque inchangé après tant de temps soulève des questions chez les passionnés de technologie.

La situation est similaire pour les modèles Plus. Depuis la sortie du Galaxy S22+ en 2022, cette gamme d'appareils est limitée à une vitesse de charge de 45 W. Par conséquent, le Galaxy S27+ devrait maintenir cette tradition et se limiter à cette même valeur pour la cinquième année consécutive.

Changements de calendrier et nouveaux modèles

L'apparition des appareils dans la base de données 3C fournit également des informations analytiques importantes. Par exemple, alors que le Galaxy S25 avait été certifié en septembre, le Galaxy S26 n'a été enregistré qu'en janvier pour une annonce en mars. L'apparition des Galaxy S27 et S27+ dans la base de données dès septembre suggère que Samsung pourrait revenir à son ancien calendrier de lancement.

Selon les prévisions actuelles, la présentation officielle de la nouvelle série devrait avoir lieu en janvier 2027, bien que l'entreprise n'ait pas encore révélé de dates officielles. Il est également prévu qu'une version Galaxy S27 Pro rejoigne la gamme pour combler l'écart entre les modèles S27+ et S27 Ultra. Les certifications des autres modèles devraient être publiées officiellement dans les mois à venir.