Performance incroyable en Allemagne : 27 buts marqués en 4 matchs !

La journée de samedi en deuxième division allemande s'est transformée en un véritable festival de buts et une soirée de records. Lors des quatre rencontres disputées le 29 août, les filets ont tremblé à 27 reprises au total.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, la moyenne de buts par match sur une seule journée a atteint 6,8 buts ce qui constitue officiellement le record de productivité le plus élevé depuis la création de la 2. Bundesliga.

Les scores fous de la soirée de samedi

Les quatre rencontres de la journée ont offert aux fans un véritable spectacle de buts :

Heidenheim 5-3 Dynamo Dresden : Les spectateurs ont assisté à pas moins de 8 buts lors de ce duel intense entre les hôtes et le club de Dresde ;

Energie Cottbus 3-4 Greuther Fürth : 7 buts ont été inscrits dans ce match dramatique qui a tourné à l'avantage des visiteurs ;

Karlsruher SC 2-5 Wolfsburg : Bien que les « Loups » aient encaissé des buts à l'extérieur, ils ont marqué 5 fois pour s'imposer largement ;

Nuremberg 4-1 Arminia Bielefeld : Lors de l'ultime confrontation de la journée, les locaux ont signé une victoire convaincante et large.

Record historique : que disent les chiffres ?

L'importance de cette journée pour le football allemand :