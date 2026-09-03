«Plus d'essence» : David Haye révèle l'erreur tactique fatale lors du combat Hrgović-Itauma

Le choc pour la ceinture IBF des poids lourds, qui a eu lieu le 29 août à Londres, reste au centre des discussions des experts et des fans. L'ancien champion du monde incontesté dans deux catégories, le boxeur britannique légendaire David Haye, a analysé en détail le combat dramatique entre le Croate Filip Hrgović et l'invaincu Moses Itauma lors d'une interview sur la chaîne YouTube «Built Different Boxing». Haye a révélé l'erreur majeure commise par la jeune star face à un adversaire expérimenté.

«Calme-toi, baisse le rythme» : L'inquiétude de Haye entre les rounds

David Haye a souligné que dès le début du combat, Itauma a mal géré son énergie et a pris des risques excessifs :

Une stratégie erronée au 3e round : «Au troisième round, je me suis dit : “C'est bon, il faut changer de tactique. Il est temps de se calmer un peu et de gagner les rounds aux points”. Mais Moses a continué à miser uniquement sur des coups puissants à chaque reprise», explique l'ancien champion.

Une pression constante du 1er au 7e round : Le prometteur boxeur britannique a attaqué sans relâche : «À chaque pause, je voulais lui crier : “Calme-toi, baisse le rythme”».

Le mirage du 8e round : Lorsque Itauma a lancé une nouvelle offensive lors de la huitième reprise, Haye a douté un instant de son propre jugement : «Je me suis demandé : peut-être que je l'ai sous-estimé ? Peut-être est-il beaucoup plus résistant qu'il n'en a l'air ? Personnellement, je n'aurais pas pu lancer autant de coups lourds consécutivement».

«Plus d'essence» : Itauma à bout de forces face à la patience de Hrgović

Cependant, le miracle n'a pas eu lieu — l'expérience et la préparation physique pour un marathon de 12 rounds ont fait défaut :

La limite de l'épuisement physique : «C'est là que tout a basculé. Il n'y avait plus d'essence. Moses a commencé à respirer très difficilement», se souvient Haye.

Une puissance terrifiante malgré l'épuisement : «Le plus fascinant, c'est que même totalement épuisé et tenant à peine debout, Itauma a asséné à Hrgović des coups si terrifiants que, normalement, de tels impacts auraient dû mettre n'importe quel poids lourd K.O.»

Un final difficile : Haye n'a pas caché que regarder les dernières minutes du combat fut une épreuve mentalement et émotionnellement très difficile.

La ceinture IBF part en Croatie

Rappelons que lors de cette soirée de boxe intense à Londres le 29 août, Filip Hrgović a résisté à la fougue de son jeune adversaire avant de l'emporter par K.O. technique au neuvième round, devenant ainsi le nouveau champion du monde IBF des poids lourds.

Selon vous, Moses Itauma a-t-il été victime de son inexpérience et de sa précipitation, ou la résistance de fer de Hrgović pouvait-elle encaisser n'importe quel coup puissant ? Itauma pourra-t-il tirer les leçons de cette lourde défaite pour revenir au sommet ? Laissez vos avis en commentaires !