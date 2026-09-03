Retour surprise : Carlos Queiroz reprend les rênes de l'équipe nationale du Ghana

Un recrutement inattendu et retentissant a eu lieu dans le football africain. La Fédération ghanéenne de football a officiellement annoncé avoir trouvé un accord avec l'expérimenté technicien portugais Carlos Queiroz pour son retour au poste de sélectionneur national. Le retour de l'entraîneur renommé de 73 ans à la tête des « Black Stars » suscite de vifs débats au sein de la communauté internationale du football.

L'aventure de la Coupe du Monde 2026 et l'élimination douloureuse en 16es de finale

Il ne s'est écoulé que deux mois entre le départ de Queiroz et son retour :

La raison de la démission : L'entraîneur avait quitté son poste après la défaite 0-1 contre la Colombie lors des 16es de finale de la Coupe du Monde 2026, disputée début juillet ;

Un parcours complexe en phase de groupes : Lors de la phase de groupes du Mondial, les Ghanéens ont fait preuve d'une grande résilience, battant le Panama 1-0, obtenant un match nul héroïque de 0-0 contre l'Angleterre, l'un des favoris du tournoi, et se qualifiant pour les phases finales malgré une défaite 1-2 face à la Croatie.

La direction du football ghanéen, n'ayant pas trouvé de candidat capable de remplacer le spécialiste qui avait instauré une discipline rigoureuse en si peu de temps, a décidé de faire à nouveau confiance au stratège portugais.

Un nouvel objectif : les qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027

Queiroz n'a pratiquement pas de temps pour souffler. L'équipe nationale est déjà au seuil d'un nouveau cycle officiel :

Le coup d'envoi en septembre : Les « Black Stars » entameront les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 à partir de septembre de cette année ;

Les adversaires du groupe : Le Ghana a été placé dans un groupe comprenant la Côte d'Ivoire, l'un des cadors du continent, ainsi que la Gambie et la Somalie, des équipes capables de poser des problèmes à n'importe quel adversaire.

L'expérience de Carlos Queiroz, 73 ans, réputé pour sa rigueur tactique et son style défensif solide, devrait être un facteur clé pour mener le Ghana à la phase finale du tournoi continental.

Selon vous, la décision de la Fédération ghanéenne de rappeler Queiroz deux mois après son élimination en Coupe du Monde était-elle la bonne ? Les « Black Stars » pourront-ils franchir l'obstacle ivoirien avec un effectif renouvelé et se qualifier pour la CAN ? Laissez vos avis et pronostics en commentaires !