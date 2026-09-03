Quel rôle pour Enzo Fernández au sein de Manchester City

Lors du mercato estival, Manchester City a entrepris une refonte totale de son milieu de terrain et a conclu l'un des transferts les plus retentissants dans les dernières minutes du marché. Le milieu de terrain argentin Enzo Fernández, recruté pour un montant record de 125 millions de livres sterling en provenance de Chelsea, a rejoint le club anglais. Ce transfert ne se contente pas d'égaler le record du football britannique, il devrait également ouvrir un nouveau chapitre dans le style de jeu des Cityzens. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les données d'ixbt.com et de Squawka, Manchester City a perdu des figures clés cet été comme Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders et Nico González. Bien que la direction du club ait attiré de jeunes talents comme Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, l'attention principale s'est portée sur Enzo Fernández. L'aspect unique de ce transfert est que le joueur retrouvera son ancien mentor, Enzo Maresca, qui connaît parfaitement son potentiel.

Comment combler le vide laissé par Rodri

Il était impossible de remplacer Rodri, qui a quitté le club, par un joueur identique poste pour poste. C'est pourquoi l'entraîneur Enzo Maresca a dû chercher de nouvelles tactiques et solutions pour les zones cruciales du milieu de terrain. Le technicien italien, dans son schéma tactique privilégié en 4-2-3-1, avait besoin d'un joueur capable de contrôler le tempo depuis une position basse, et Enzo peut remplir ce rôle avec une interprétation unique.

Selon les analyses statistiques de Squawka, Enzo Fernández s'est classé septième parmi les milieux de terrain centraux de Premier League la saison dernière pour le nombre de passes vers l'avant, avec 561 passes à son actif. Il est intéressant de noter que son nouveau coéquipier, Elliot Anderson, mène ce classement avec 810 passes. L'association de ces deux joueurs ouvre de nouvelles perspectives pour Manchester City dans la construction du jeu depuis le centre du terrain.

Enzo Fernández n'est pas seulement un milieu défensif chargé des tâches de récupération, c'est aussi un joueur doté d'une capacité unique à projeter le ballon vers l'avant. Cette qualité devrait offrir des scénarios inattendus pour les adversaires lors des phases offensives. Sous la direction de Maresca, l'Argentin ne se contentera pas de compenser les pertes de la saison dernière, il apportera également une dynamique supplémentaire au jeu de l'équipe.

Actuellement, après les changements successifs au sein de l'effectif de Manchester City, le staff technique fait face au défi de former un nouveau mécanisme collectif. Le montant record de 125 millions de livres sterling impose une immense responsabilité à Enzo Fernández. Cependant, son expérience passée et sa connaissance parfaite des principes de Maresca accéléreront sans aucun doute son processus d'adaptation.

L'équipe fait face à des défis difficiles en Premier League et en Ligue des champions. Si Enzo Maresca parvient à placer son joueur record au bon poste et à exploiter tout son potentiel, Manchester City pourra non seulement oublier ses pertes, mais aussi redevenir l'une des équipes les plus redoutables d'Europe.