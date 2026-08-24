Accord trouvé avec le FC Barcelone : Julián Álvarez veut quitter son club

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Accord trouvé avec le FC Barcelone : Julián Álvarez veut quitter son club

Un revirement inattendu se produit dans les derniers jours du mercato estival en La Liga espagnole. L'attaquant central de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez, a conclu un accord total sur les conditions personnelles avec le FC Barcelone, demandant à la direction madrilène de le laisser partir, le tout sur fond de sifflets des supporters :

Explosion en Liga : Julián Álvarez a trouvé un accord avec le FC Barcelone et exige de quitter l'Atlético !

Une véritable onde de choc secoue le championnat espagnol à l'approche de la fermeture du mercato. Selon les informations exclusives de l'insider italien, Nicolò Schira , le club catalan du FC Barcelone a trouvé un accord complet sur tous les points du contrat personnel avec l'attaquant vedette de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez .

Le champion du monde argentin de 26 ans a pris la décision ferme de rejoindre le géant catalan et exige que la direction du club madrilène le libère immédiatement.

La résistance des « Colchoneros » et la colère des fans

Ce transfert potentiel a encore exacerbé la tension entre Madrid et la Catalogne :

  • La position de l'Atlético : Les Madrilènes ne veulent absolument pas laisser partir leur attaquant principal chez l'un de leurs rivaux directs en Liga ;

  • Le mécontentement des supporters : Le 23 août, après le match dramatique de la 2e journée de Liga contre Villarreal (2-2), Álvarez a été accueilli par de vifs sifflets et des manifestations de mécontentement de la part des fans de l'Atlético en quittant le terrain ;

  • La pression du joueur : Le buteur argentin continue de faire pression sur la direction du club concernant son transfert en raison de la dégradation de ses relations avec le club.

Un grand changement dans la ligne d'attaque du FC Barcelone

Si les clubs parviennent à un accord sur le montant du transfert, Julián Álvarez occupera le poste d'attaquant central titulaire chez les Catalans et augmentera considérablement le potentiel offensif duFC Barcelone.

Les négociations devraient entrer dans une phase décisive dans les dernières heures du mercato estival.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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