Grand spectacle à la «Humo Arena» : Jasurbek «Tyson» Jouraev affronte un combattant kirghize dans l'octogone

Le prochain grand événement qui se tiendra le 5 septembre prochain dans le somptueux complexe «Humo Arena» de notre capitale, Octagon 91 se prépare à offrir une véritable fête aux fans. Les organisateurs de la promotion ont officiellement annoncé le combat médiatique principal de la soirée.

Représentant brillant du monde du Pop-MMA, le célèbre combattant ouzbek Jasurbek «Tyson» Jouraev montera dans l'octogone pour son prochain combat dans la ligue Octagon face au dangereux adversaire kirghize Islom Egamberdiev.

Performances et statistiques des combattants

Avant l'affrontement entre ces deux rivaux acharnés, les statistiques se présentent comme suit :

Jasurbek «Tyson» Jouraev : Ouzbek l'athlète compte 6 victoires et 2 défaites à son actif, et ce duel sera son 9ème combat au sein de la promotion ;

Islom Egamberdiev : Le maître des arts martiaux kirghize arrive dans l'octogone avec un bilan de 3 victoires et 3 défaites. Il est reconnu pour avoir opposé une résistance sérieuse à des adversaires de haut niveau dans la ligue.

«Prêt à voler la vedette» : que dit le communiqué de presse de la promotion ?

Le service de presse de la ligue Octagon a décrit l'intensité autour de ce combat médiatique comme suit :