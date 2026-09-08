Un outsider inattendu en tête des favoris de la LDC — Un classement sensationnel !

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Un outsider inattendu en tête des favoris de la LDC — Un classement sensationnel !

À l'approche de la nouvelle saison de l'UEFA Champions League, les médias prestigieux commencent à publier leurs pronostics. Cette fois, selon les dernières informations du monde du sport, le classement publié par ESPN suscite de vifs débats parmi les fans. Alors, selon les experts, qui soulèvera le trophée cette saison et quels sont les principaux prétendants ? À la fin de l'article, nous dévoilerons l'outsider inattendu qui a surpris tout le monde dans ce classement, ainsi que la liste complète du top 10.

Une lutte acharnée entre journalistes : Pas le club auquel tout le monde s'attendait !

Ce classement a été préparé avec la participation de 19 journalistes et experts expérimentés de Mediaset, à qui il a été demandé d'identifier les clubs susceptibles d'intégrer le top 10. Selon les règles du classement, la 1ère place désigne le futur champion, et la 10ème place l'outsider capable de surprendre tout le monde.

  • La sensation principale : Parmi le personnel d'ESPN, la première place a été majoritairement attribuée au géant français «PSG» — il a reçu les votes de 9 journalistes au total.

  • Le poursuivant : L'équipe anglaise pleine d'ambition, «Arsenal», a été considérée comme digne de la victoire par 5 experts.

«Cette saison, sur les scènes européennes, des équipes inattendues lutteront sérieusement pour le titre aux côtés des favoris traditionnels», — indique l'analyse des spécialistes.

Le top 10 de la Ligue des champions : Comment les top-clubs ont-ils été répartis ?

Selon l'avis des experts, le top 10 se présente comme suit :

Rang

Clubs

Statut selon les experts

1

«PSG»

Favori principal (9 votes pour la première place)

2

«Arsenal»

Poursuivant principal (5 votes pour la première place)

3

«Bayern»

Prétendant constant

4

«Barcelone»

Géant en pleine renaissance

5

«Real Madrid»

Le roi expérimenté du tournoi

6

«Manchester City»

Une machine stable et dangereuse

7

«Inter»

Le combattant tactique sur la route de la soie

8

«Liverpool»

Une force offensive à haut rythme

9

«Atlético»

Une équipe solide et combative

10

«Manchester United»

L'outsider qui surprend (10ème place)

Quelle est la solution et l'intrigue principale ?

Bien que beaucoup soient habitués à voir les champions traditionnels dans cette liste, l'aspect le plus surprenant est que, la 10ème place du classement est revenue à l'outsider qui a stupéfié tout le monde. Selon les experts, c'est précisément la situation énigmatique de «Manchester United» cette saison et ses pas inattendus qui donneront une intrigue particulière au tournoi.

Selon vous, le «PSG» mérite-t-il vraiment de gagner la Ligue des champions cette saison, ou un autre club montera-t-il sur le trône ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle intéressante avec vos amis fans de football !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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