Le fondateur d'Opendoor lance un projet d'IA contre la pénurie de main-d'œuvre dans la construction

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Le fondateur d'Opendoor lance un projet d'IA contre la pénurie de main-d'œuvre dans la construction

Eric Wu, l'un des fondateurs de la célèbre startup immobilière Opendoor, inspiré par le développement rapide des technologies d'IA, a fondé une nouvelle société nommée NavigateAI visant à résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans le secteur de la construction. Lancé avec succès en mai, ce projet vise à créer des assistants IA mains libres pour les constructeurs et les ouvriers de terrain, cherchant à trouver des solutions aux problèmes critiques du secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'industrie de la construction souffre d'une pénurie de main-d'œuvre dans le monde entier, y compris aux États-Unis. Selon les données du groupe commercial Associated Builders and Contractors, des centaines de milliers de travailleurs supplémentaires seront nécessaires cette année pour répondre à la demande. Cette situation est aggravée par le vieillissement de la main-d'œuvre, le durcissement des politiques d'immigration et l'augmentation spectaculaire de l'ampleur des grands projets, notamment la construction de centres de données et de fermes de serveurs.

IA et construction de grands centres de données

Actuellement, les immenses fermes de serveurs et centres de données exigés par le boom de l'IA sont devenus des projets gigantesques. Si auparavant un campus de centre de données majeur nécessitait environ 750 travailleurs à son apogée, aujourd'hui, les plus grands projets mobilisent entre 4 000 et 5 000 personnes. Par exemple, le campus Hyperion de Meta en Louisiane aurait besoin d'environ 5 000 ouvriers du bâtiment.

Selon l'agence mondiale de recrutement Kelly, 90 % des opérateurs de centres de données citent le manque de personnel comme le principal obstacle à la construction et à l'expansion. C'est dans ce contexte de crise que NavigateAI, dirigée par Eric Wu, s'est concentrée sur le renforcement des ressources humaines et de l'assistance technologique. Fin mai, la société a levé 25 millions de dollars de financement seed auprès d'investisseurs menés par Elad Gil, portant sa valorisation à 225 millions de dollars.

Comment fonctionne NavigateAI et sa place sur le marché

Le produit principal de NavigateAI fonctionne via des smartphones ordinaires et les lunettes IA de Meta en mode mains libres. L'ouvrier peut pointer la caméra vers l'objet qu'il construit et demander en langage naturel si l'installation est correcte, si le couple de serrage est suffisant et si elle est conforme aux codes du bâtiment. Le logiciel fournit des spécifications de construction, des manuels de fabricants et les politiques de l'entreprise en temps réel.

L'entreprise collabore avec Meta pour certifier le produit dans des environnements nécessitant des lunettes de sécurité. Un partenariat a également été établi avec l'école professionnelle d'installation de fibre optique AIM, qui garantit un emploi aux diplômés. Selon le modèle économique, NavigateAI, qui fonctionnait initialement sur un principe SaaS basé sur l'utilisation, est passé à un modèle de partage de la valeur créée. Cette approche permet aux constructeurs de réduire considérablement les coûts et de réaliser des centaines de millions de dollars de bénéfices.

NavigateAIIntelligence ArtificielleEric WuOpendoorConstruction
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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