Manchester City s'impose largement et affiche sa confiance sous son nouvel entraîneur

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Manchester City s'impose largement et affiche sa confiance sous son nouvel entraîneur

Lors de la dernière journée de Premier League, Manchester City a remporté une victoire convaincante 4-1 à domicile contre Crystal Palace. Ce succès marque la deuxième victoire consécutive sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca, prouvant que les changements tactiques portent leurs fruits. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Sports, les hôtes ont dominé la rencontre de bout en bout. Le premier but a été inscrit par Erling Haaland d'une tête puissante sur un centre d'Antoine Semenyo. Par la suite, Rayan Cherki a offert un véritable récital en inscrivant deux superbes buts en seconde période.

Changements tactiques et confiance

Après le match, les leaders de l'équipe ont salué l'approche tactique du nouveau coach. Erling Haaland a attiré l'attention par sa nouvelle forme et la poursuite de sa série de buts. L'attaquant norvégien a tenu à souligner les efforts de ses coéquipiers.

Haaland a déclaré à Sky Sports : « Elliot Anderson a été fantastique. Nous devons croire au système et nous avons une confiance totale en Enzo et en ses idées ». Ces mots témoignent du respect et de l'unité qui règnent au sein du groupe envers le nouvel entraîneur.

Discipline et progression sur le terrain

Le milieu de terrain Elliot Anderson a également évoqué son adaptation, soulignant sa volonté d'être plus discipliné sur le terrain. Selon lui, cette deuxième victoire à l'Etihad Stadium a renforcé la confiance des joueurs, le plan de jeu ayant été parfaitement exécuté.

Par ailleurs, Rayan Cherki, auteur d'un doublé, a montré une certaine frustration lors de son remplacement, signe de son exigence personnelle. L'attaquant a admis ne pas avoir assez servi Erling Haaland et souhaite être encore plus décisif à l'avenir.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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