Le flagship Xiaomi 18 Fold bat des records de ventes dès le premier jour

Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi est devenu un succès inattendu auprès des clients. Selon ixbt.com, le modèle Xiaomi 18 Fold a été entièrement épuisé dès le premier jour des précommandes, avec un volume de ventes en hausse de 310 % par rapport aux appareils de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Ce succès est le résultat des efforts prolongés des ingénieurs de Xiaomi. La direction de l'entreprise a souligné que ce facteur de forme unique a nécessité près de 20 mois de travail intensif.

Technologies d'écran avancées et format

Le nouvel appareil a été présenté comme une option intermédiaire entre les gadgets pliables compacts et les grands modèles. Le Xiaomi 18 Fold intègre un écran externe de 5,38 pouces et un écran interne de haute qualité de 7,58 pouces.

Les deux panneaux présentent un rapport d'aspect d'environ 2:1 et prennent en charge une fréquence LTPO variable de 1 à 120 Hz. De plus, une technologie PWM haute fréquence de 1440 Hz a été intégrée pour protéger la santé oculaire des utilisateurs.

Cette approche a permis à l'appareil de rester relativement compact une fois plié, tout en offrant une zone de travail très étendue une fois ouvert.

Processeur innovant et mémoire

Le smartphone est également doté de solutions techniques radicalement nouvelles. Le Xiaomi 18 Fold est le premier appareil équipé de la puce flagship XringO3, produite selon un processus technologique de 3 nm.

Ce processeur se compose de 10 cœurs et comprend une puce graphique G2-Ultra NX à 16 cœurs ainsi qu'un processeur de réseau neuronal offrant des performances allant jusqu'à 200 TOPS.

De plus, ce smartphone est le premier appareil commercial à utiliser la mémoire Changxin LPDDR6. En conséquence, Xiaomi a parfaitement optimisé sa propre plateforme mobile et ce nouveau type de RAM en les lançant simultanément sur le marché.