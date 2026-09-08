Le flagship Xiaomi 18 Fold bat des records de ventes dès le premier jour

·8·Technologie
Le flagship Xiaomi 18 Fold bat des records de ventes dès le premier jour

Le nouveau smartphone pliable de Xiaomi est devenu un succès inattendu auprès des clients. Selon ixbt.com, le modèle Xiaomi 18 Fold a été entièrement épuisé dès le premier jour des précommandes, avec un volume de ventes en hausse de 310 % par rapport aux appareils de la génération précédente. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Ce succès est le résultat des efforts prolongés des ingénieurs de Xiaomi. La direction de l'entreprise a souligné que ce facteur de forme unique a nécessité près de 20 mois de travail intensif.

Technologies d'écran avancées et format

Le nouvel appareil a été présenté comme une option intermédiaire entre les gadgets pliables compacts et les grands modèles. Le Xiaomi 18 Fold intègre un écran externe de 5,38 pouces et un écran interne de haute qualité de 7,58 pouces.

Les deux panneaux présentent un rapport d'aspect d'environ 2:1 et prennent en charge une fréquence LTPO variable de 1 à 120 Hz. De plus, une technologie PWM haute fréquence de 1440 Hz a été intégrée pour protéger la santé oculaire des utilisateurs.

Cette approche a permis à l'appareil de rester relativement compact une fois plié, tout en offrant une zone de travail très étendue une fois ouvert.

Processeur innovant et mémoire

Le smartphone est également doté de solutions techniques radicalement nouvelles. Le Xiaomi 18 Fold est le premier appareil équipé de la puce flagship XringO3, produite selon un processus technologique de 3 nm.

Ce processeur se compose de 10 cœurs et comprend une puce graphique G2-Ultra NX à 16 cœurs ainsi qu'un processeur de réseau neuronal offrant des performances allant jusqu'à 200 TOPS.

De plus, ce smartphone est le premier appareil commercial à utiliser la mémoire Changxin LPDDR6. En conséquence, Xiaomi a parfaitement optimisé sa propre plateforme mobile et ce nouveau type de RAM en les lançant simultanément sur le marché.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartphonesTechnologiesGadgets
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

MediaTek Helio G99+ présenté : une nouvelle puce pour les téléphones budgetMediaTek Helio G99+ présenté : une nouvelle puce pour les téléphones budgetAujourd'hui, 10:54Samsung alloue la moitié de ses capacités 4 nm aux puces de base HBM4Samsung alloue la moitié de ses capacités 4 nm aux puces de base HBM4Aujourd'hui, 10:26La série phare Vivo X500 sera présentée le 21 septembreLa série phare Vivo X500 sera présentée le 21 septembreAujourd'hui, 09:51Révolution absolue chez Apple : plus que quelques heures avant la présentation des iPhone 18 Pro et UltraRévolution absolue chez Apple : plus que quelques heures avant la présentation des iPhone 18 Pro et UltraAujourd'hui, 09:29Le fondateur d'Opendoor lance un projet d'IA contre la pénurie de main-d'œuvre dans la constructionLe fondateur d'Opendoor lance un projet d'IA contre la pénurie de main-d'œuvre dans la constructionAujourd'hui, 07:21Sony relance ses écouteurs légendaires WH-1000XM4 dans une nouvelle versionSony relance ses écouteurs légendaires WH-1000XM4 dans une nouvelle versionAujourd'hui, 00:55
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un nouveau robot bionique doté d’une peau artificielle présenté à Pékin
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
Un paiement pour iPhone provoque un drame familial (vidéo)
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La planète Terre est devenue un immense détecteur à la recherche de matière noire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
Roskosmos publie une image de l’éclipse solaire prise depuis l’espace
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
De nouvelles images du Starship récupéré dans l’océan Indien ont été publiées
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8
Samsung publie une mise à jour pour les anciens Galaxy S8 et Galaxy Note 8