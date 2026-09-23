Estevão de retour en équipe du Brésil, il revient sur son absence au Mondial

L'ailier talentueux de Chelsea, Estevão, s'est exprimé sur son retour réussi en équipe nationale du Brésil après avoir manqué la Coupe du Monde en raison d'une blessure. Le joueur de 19 ans a été convoqué par le sélectionneur Carlo Ancelotti pour les matchs amicaux à venir contre l'Australie et l'Inde. Ce retour marque la fin d'une période éprouvante et le début d'une nouvelle étape pour le jeune athlète. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et des publications sportives, le joueur avait subi une grave déchirure du muscle de la cuisse droite en avril dernier alors qu'il jouait pour Chelsea. Malgré un traitement conservateur suivi au centre d'entraînement de son ancien club, Palmeiras, il n'avait pas pu participer à la Coupe du Monde 2026 et avait dû suivre le tournoi depuis les tribunes. Il a admis que cette situation avait été un coup dur sur le plan psychologique.

Le secret pour surmonter les moments difficiles

Lors d'une conférence de presse à Brisbane, Estevão a parlé ouvertement des difficultés mentales rencontrées pendant sa convalescence. Selon lui, sa famille et sa foi religieuse ont été ses principaux soutiens pour traverser cette période difficile. Avancer jour après jour, oublier la déception et se concentrer sur l'avenir l'ont aidé à maintenir son équilibre mental.

« Ma famille m'a énormément soutenu durant cette épreuve. Pour un sportif professionnel, manquer une compétition majeure à cause d'une blessure n'est pas facile. Nous avons manqué un moment crucial, mais ils ont toujours été à mes côtés. J'ai fait de la détermination mon mot d'ordre, en abordant chaque journée individuellement et en regardant vers l'avenir », a souligné l'attaquant.

La confiance d'Ancelotti et les projets d'avenir

Avant sa blessure, Estevão avait réalisé des performances éclatantes sous la direction de Carlo Ancelotti, marquant contre le Chili, la Corée du Sud, le Sénégal et la Tunisie. Actuellement, il donne tout pour retrouver sa place dans le onze de départ.

Interrogé sur la concurrence avec des stars comme Vinícius Júnior et Rodrygo pour une place de titulaire, l'attaquant a affirmé ne ressentir aucune pression particulière. Son retour devrait renforcer davantage l'attaque de la Seleção.