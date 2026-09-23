Roskosmos n'a pas l'intention d'abandonner la fusée Soyuz-2.1a

La société d'État russe Roskosmos a annoncé qu'elle continuerait à utiliser les lanceurs Soyuz-2.1a dans ses programmes spatiaux. Comme le rapporte Ixbt.com, le processus d'adaptation de ces fusées vers la version Soyuz-2.1b, plus moderne et économe en énergie, ne signifie pas un abandon total de la génération actuelle. C'est ce qu'indique Ixbt.com rapporte.

Actuellement, les deux lanceurs remplissent des missions spécifiques dans le domaine de l'astronautique. Les experts soulignent que la Soyuz-2.1a et son homologue plus récent ne diffèrent pratiquement pas en apparence. Leur principale distinction réside dans le troisième étage.

Différences techniques et capacités

Il a été établi que la seule différence entre ces deux modifications réside dans les moteurs. Plus précisément, la fusée Soyuz-2.1a est équipée du moteur RD0110 (11D55), tandis que le modèle Soyuz-2.1b utilise le moteur RD0124 (14D23), considéré comme beaucoup plus moderne et efficace.

Ce sont précisément ces capacités énergétiques accrues qui permettent à la fusée Soyuz-2.1b de mettre en orbite une charge utile plus importante. Le fait que cette modification ait été récemment adaptée pour le lancement des cargos Progress MS dans le cadre d'un programme spatial habité en est la preuve évidente.

Plans futurs et utilisation parallèle

À l'avenir, la fusée Soyuz-2.1b permettra de livrer davantage de fret non seulement vers la Station spatiale internationale (ISS), mais aussi vers la future station orbitale russe en projet. Parallèlement, son introduction élargira considérablement la gamme de lanceurs disponibles pour l'astronautique habitée.

Néanmoins, la Soyuz-2.1a ne perdra pas sa place et restera en exploitation. Roskosmos prévoit de l'utiliser aussi bien pour des engins spatiaux automatiques que pour des missions habitées vers l'ISS.

En conséquence, les deux modifications de cette famille seront utilisées en parallèle à l'avenir. Cela constitue une étape importante pour assurer la stabilité et la sécurité des vols spatiaux.