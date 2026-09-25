Drame à 9 buts : Les footballeuses ouzbèkes s'inclinent en quart de finale face à la Corée du Sud

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Drame à 9 buts : Les footballeuses ouzbèkes s'inclinent en quart de finale face à la Corée du Sud

Les quarts de finale du tournoi de football féminin des Jeux asiatiques au Japon se sont transformés en un véritable thriller riche en intensité et en buts. L'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a affronté l'un des grands favoris du continent, Corée du Sud et, dans un match dramatique totalisant 9 buts, s'est inclinée 3-6, mettant fin à son parcours dans la compétition. Le combat a été intense dès les premières minutes : côté sud-coréen, Yun Su Jeong a signé un triplé (6e, 44e, 74e minutes), tandis que Choye Yu Ri a inscrit un doublé.

Nos représentantes ont fait preuve de courage sans jamais reculer — à la 10e minute, Diyora Habibullayeva a égalisé, et en seconde période, un but contre son camp d'une défenseure coréenne ainsi qu'une superbe frappe de Nilufar Qudratova à la 66e minute ont relancé le suspense. Cependant, l'expérience des Coréennes et le dernier but de Kim Min Ji à la 90+4e minute ont scellé le sort du match. Dans les autres quarts de finale, le Japon a écrasé les Philippines 4-0, la RPD de Corée a battu le Taipei chinois 5-1, tandis que la Chine s'est imposée difficilement 1-0 face au Vietnam. En conséquence, les quatre meilleures équipes d'Asie de l'Est — RPD de Corée – Chine et Japon – Corée du Sud s'affronteront pour les médailles.

« 9 buts, le triplé de Yun Su Jeong et le quatuor de l'Est » : 5 points clés des quarts de finale

Les faits marquants des quarts de finale du tournoi féminin des Jeux asiatiques :

  • Un drame à 9 buts et une défaite : L'équipe féminine d'Ouzbékistan face à la Corée du Sud s'incline 3-6 et s'arrête en quart de finale ;

  • Les buts de Habibullayeva et Qudratova : Habibullayeva et Qudratova se sont distinguées pour nos représentantes, l'adversaire a également marqué un but contre son camp ;

  • Le match parfait de l'attaquante coréenne : Yun Su Jeong a marqué trois buts (triplé), devenant l'héroïne de la victoire ;

  • Hégémonie de l'Asie de l'Est : Le Japon, la RPD de Corée, la Chine et la Corée du Sud ont raflé les 4 places pour les demi-finales ;

  • Des demi-finales brûlantes : Les affiches RPD de Corée – Chine et Japon – Corée du Sud auront lieu pour une place en finale.

Jeux asiatiques (Femmes) : Résultats des quarts de finale et tableau des demi-finales

Statistiques détaillées des quarts de finale :

Phase et rencontres

Score final

Buteuses et faits marquants

Statut final

Corée du Sud — Ouzbékistan

6:3

Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choye Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, c.s.c), N. Qudratova (66)

La Corée en demi-finale, l'Ouzbékistan éliminé

Japon — Philippines

4:0

Domination totale des hôtes

Le Japon se qualifie avec assurance

Chine — Vietnam

1:0

Lutte tactique serrée et but unique

La Chine accède aux demi-finales

RPD de Corée — Taipei chinois

5:1

Large victoire des Nord-Coréennes

La RPD de Corée qualifiée

1ère demi-finale

RPD de Corée — Chine

Choc entre deux puissances de l'Asie de l'Est

Lutte pour une place en finale

2ème demi-finale

Japon — Corée du Sud

Derby crucial entre les hôtes et la Corée

Match historique vers la médaille d'or

Expertise footballistique : Pourquoi l'Ouzbékistan a-t-il perdu malgré une belle résistance ?

Conclusions des experts et analystes du football féminin :

  • « Courage en attaque, erreurs en défense » : Marquer 3 buts contre une équipe majeure du continent prouve le potentiel offensif de nos joueuses ; cependant, l'incapacité de la défense à gérer le pressing et les erreurs successives en fin de première mi-temps (44e et 45+1e) ont scellé le sort du match ;

  • Préparation physique et rythme : Les attaques rapides de la Corée du Sud et leur jeu aérien ont épuisé nos représentantes dans les dernières minutes ; malgré cela, nos joueuses ont montré du caractère en réduisant le score de 1-3 à 3-4 ;

  • Superpuissances en demi-finale : Les équipes qualifiées (Japon, Corée, RPD de Corée, Chine) sont des géantes du football féminin mondial ; leur opposer une résistance digne montre que le football féminin ouzbek est sur la bonne voie.

Selon vous, comment évaluer le courage de l'équipe féminine d'Ouzbékistan qui a marqué 3 buts contre la puissante Corée du Sud ? Quelles équipes atteindront la finale selon vous dans les demi-finales RPD de Corée – Chine et Japon – Corée du Sud ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse de ce drame riche en buts aux Jeux asiatiques avec tous les passionnés de sport !

Jeux asiatiques 2023Football fémininÉquipe féminine d'OuzbékistanYun Su JeongDiyora Habibullayeva
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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