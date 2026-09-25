Doston Bozorov affrontera un adversaire brésilien lors du tournoi Octagon 92
Le célèbre combattant de MMA ouzbek Doston Bozorov montera dans l'octogone lors du tournoi Octagon 92, qui se tiendra le 3 octobre à Namangan. L'ancien champion de l'Octagon League affrontera le Brésilien Yair Jesuyno.
Le combat se déroulera dans la catégorie des poids légers. L'information a été communiquée par le service de presse de l'Octagon League.
Statistiques des combattants
Au cours de sa carrière professionnelle, Doston Bozorov a disputé 15 combats, en a remporté 14 et n'a subi qu'une seule défaite.
De son côté, Yair Jesuyno affiche un bilan de 12 victoires et 3 défaites en 15 combats.
À Namangan, les statistiques des deux combattants se croiseront lors du tournoi Octagon 92. Pour Bozorov, ce combat représente un nouveau test crucial en tant qu'ancien champion.
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