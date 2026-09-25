Doston Bozorov affrontera un adversaire brésilien lors du tournoi Octagon 92

·1·Sport
Doston Bozorov affrontera un adversaire brésilien lors du tournoi Octagon 92

Le célèbre combattant de MMA ouzbek Doston Bozorov montera dans l'octogone lors du tournoi Octagon 92, qui se tiendra le 3 octobre à Namangan. L'ancien champion de l'Octagon League affrontera le Brésilien Yair Jesuyno.

Le combat se déroulera dans la catégorie des poids légers. L'information a été communiquée par le service de presse de l'Octagon League.

Statistiques des combattants

Au cours de sa carrière professionnelle, Doston Bozorov a disputé 15 combats, en a remporté 14 et n'a subi qu'une seule défaite.

De son côté, Yair Jesuyno affiche un bilan de 12 victoires et 3 défaites en 15 combats.

À Namangan, les statistiques des deux combattants se croiseront lors du tournoi Octagon 92. Pour Bozorov, ce combat représente un nouveau test crucial en tant qu'ancien champion.

Doston BozorovYair JesuynoOctagon 92NamanganMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

À Tachkent, le choc des invaincus : Saidov se bat pour la ceintureÀ Tachkent, le choc des invaincus : Saidov se bat pour la ceinture6 août 06:46Otajonov obtient un combat pour le titre : son adversaire vient du TadjikistanOtajonov obtient un combat pour le titre : son adversaire vient du Tadjikistan8 août 11:17Ro‘ziboyev et Bozorov sont allés pêcher avec Arman SarukyanRo‘ziboyev et Bozorov sont allés pêcher avec Arman Sarukyan21 août 18:00Show de K.O. à la «Humo Arena» : tous les résultats du tournoi Octagon 91Show de K.O. à la «Humo Arena» : tous les résultats du tournoi Octagon 916 septembre 08:20Octagon 87 : Azamat Nuftillayev conserve son titre de champion (vidéo)Octagon 87 : Azamat Nuftillayev conserve son titre de champion (vidéo)14 juin 11:55Octagon 87 : Jasur « Tyson » met son adversaire kazakh K.O. (vidéo)Octagon 87 : Jasur « Tyson » met son adversaire kazakh K.O. (vidéo)14 juin 11:36
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
Abdukodir Khusanov quitte le terrain sous les acclamations des fans de Manchester City
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?