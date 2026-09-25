Le chef de la NASA annonce le calendrier d'accélération du programme Artemis

Le chef de la NASA, Jared Isaacman, s'exprimant lors de la conférence Payload's Off World, a annoncé que des plans mis à jour pour accélérer le programme Artemis seraient présentés début octobre. Ces changements très attendus clarifieront le calendrier des missions liées au retour de l'homme sur la Lune et devraient constituer une étape importante dans la course à l'espace internationale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, l'annonce des nouveaux graphiques pourrait coïncider avec le vol de l'équipage Crew-13 vers la Station spatiale internationale. En commentant cette démarche, le chef de l'agence a souligné que de nombreux facteurs complexes doivent être alignés pour que l'alunissage soit un succès, et qu'il est donc nécessaire de présenter au public une image claire et actualisée.

L'impulsion et l'objectif principaux de la course à l'espace

Isaacman a cité la concurrence avec la Chine comme le principal facteur poussant à l'accélération du processus. Les deux pays investissent massivement dans le développement de l'infrastructure lunaire et travaillent sur la base de calendriers agressifs. À ce stade, répondant avec précision à la question « en quoi consiste la victoire ? », le responsable a déclaré que le signe principal est le drapeau national qui figurera sur la combinaison spatiale de la prochaine personne à marcher sur la surface lunaire.

Le chef de l'agence a déclaré qu'il considérait le changement de la culture interne de la NASA comme son principal succès, plutôt que les étapes de la mission. Selon lui, sous sa direction, la progression vers la construction d'une base lunaire dépend davantage de la chance et des conditions que de la gestion personnelle. Pour cela, une politique correcte, le soutien du Congrès, un budget suffisant et de la flexibilité doivent être réunis simultanément.

2027 – année d'exécution et plans futurs

Isaacman a cité les changements culturels au sein de l'agence et la « capacité de la NASA à accomplir les choses » comme les deux facteurs clés qu'il peut contrôler. Il a qualifié 2027 d'« année d'exécution », avertissant les représentants de l'industrie spatiale de ne pas s'attendre à d'autres changements majeurs ou bouleversements. Cependant, il a ajouté que des changements significatifs pourraient survenir dans l'aéronautique, précisant qu'il reste beaucoup à faire pour redonner à ce secteur sa gloire d'antan.

Abordant également les discussions sur les réseaux sociaux, il s'est fermement opposé aux idées selon lesquelles la NASA pourrait être transférée sous l'égide du ministère du Commerce. Selon lui, si l'objectif principal est d'extraire un profit économique maximal de chaque initiative, l'agence pourrait y trouver sa place, mais la NASA est considérée comme une structure importante avec une mission plus large et indépendante.