Ravshan Khaydarov s'exprime après la victoire 3-0 contre l'Arabie saoudite

En quart de finale des Jeux asiatiques, l'Arabie saoudite l'entraîneur de l'équipe nationale des moins de 23 ans d'Ouzbékistan, qui a battu l'équipe saoudienne 3-0, Ravshan Khaydarov a fait des déclarations importantes et retentissantes lors de la conférence de presse d'après-match.

En exprimant sa gratitude envers ses joueurs, le technicien expérimenté a souligné que le contrôle du match était totalement entre les mains de nos représentants et que les garçons n'avaient pas perdu leur concentration jusqu'au bout : « Je remercie les garçons. Ils ont fait preuve de patience et sont restés concentrés jusqu'à la fin du match. C'est précisément cette équipe qui n'arrivait pas à franchir le cap des quarts de finale dans de nombreux tournois majeurs. C'est pourquoi cette large victoire d'aujourd'hui a une importance psychologique immense. Nous sommes en demi-finale, mais nous n'avons pas l'intention de nous arrêter là. Nous avons remporté le bronze aux précédents Jeux asiatiques, donc notre objectif cette fois est certainement d'améliorer ce résultat ! ».

Soulignant également que cette génération se prépare systématiquement aux futures qualifications olympiques, l'entraîneur affrontera en demi-finale le vainqueur du match Japon - RPDC pour une place en finale.

« Briser le syndrome, améliorer le bronze et viser la finale » : 5 points clés de la déclaration de Khaydarov

Les points les plus importants soulevés par l'entraîneur lors de la conférence de presse :

Barrière psychologique levée : Ravshan Khaydarov a souligné que le problème récurrent de cette équipe, qui n'arrivait pas à dépasser les quarts de finale, a été résolu ;

Objectif supérieur à la médaille de bronze : Un résultat meilleur que le bronze des précédents Jeux asiatiques est visé : la finale et la médaille d'or ;

Contrôle total du match : L'entraîneur a salué le contrôle tactique patient et parfait exercé sur l'Arabie saoudite pendant 90 minutes ;

Fondations pour les qualifications olympiques : Cette équipe se prépare systématiquement, étape par étape, pour le cycle de qualification des prochains Jeux olympiques ;

Adversaire renommé en demi-finale : L'Ouzbékistan U-23 devra surmonter l'obstacle du Japon ou de la RPDC sur le chemin de la finale.

Ouzbékistan U-23 : Comparaison des résultats précédents aux Jeux asiatiques et des nouveaux objectifs

Dynamique et critères de progression de l'équipe de Ravshan Khaydarov :

Critères et étapes Résultat aux précédents Jeux asiatiques Jeux asiatiques actuels et ambition de Khaydarov Objectif dans la compétition Médaillé de bronze Mieux que le bronze : Or/Argent (Chemin vers la finale) Obstacle des quarts de finale Difficulté récurrente et pression psychologique Domination absolue 3-0 contre l'Arabie saoudite Style de jeu et état Jeu défensif axé sur le résultat Contrôle parfait du ballon, pressing et patience Mission stratégique Être médaillé dans un tournoi régional Effectif préparé pour les qualifications olympiques futures Prochain test (Demi-finale) Concurrents continentaux traditionnels Le vainqueur solide du match Japon - RPDC

Expertise sportive et tactique : Pourquoi ces mots de Khaydarov indiquent un titre ?

Conclusions des analystes de football et experts sportifs :

L'importance du « syndrome des quarts de finale » : Dans le football des jeunes, le plus grand obstacle n'est pas physique mais psychologique ; battre un adversaire aussi complexe et agressif que l'Arabie saoudite avec 3 buts d'écart pour passer les quarts de finale a éveillé une mentalité de champion chez les garçons ;

Cycle olympique et système national : La mention par Khaydarov du travail systématique dans la pyramide nationale du football n'est pas fortuite ; si ces jeunes s'habituent dès maintenant à la pression des grands tournois, ils deviendront une équipe expérimentée au moment des qualifications olympiques ;

Obstacle du Japon ou de la RPDC : En demi-finale, ils rencontreront l'école de haute vitesse de l'Asie de l'Est ; mais une défense solide qui n'a pas laissé l'Arabie saoudite s'approcher du but et le jeu confiant de Muratbayev suffiront largement à ouvrir les portes de la finale.

Selon vous, l'équipe de Ravshan Khaydarov peut-elle battre le Japon ou la RPDC en demi-finale et atteindre la finale des Jeux asiatiques ? La victoire 3-0 en quart de finale a-t-elle fait de notre équipe le principal prétendant à la médaille d'or ? Laissez vos avis personnels dans les commentaires et partagez l'analyse de notre équipe nationale avant la demi-finale avec tous les fans de football !