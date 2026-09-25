Smartphone Meadow : désintoxication numérique et fonctionnalités essentielles

Pour les utilisateurs fatigués des réseaux sociaux et de la communication en ligne constante dans la société moderne, le smartphone compact et minimaliste Meadow a été présenté. Selon ixbt.com, cet appareil permet à l'utilisateur de faire une pause avec son gadget habituel tout en conservant les communications de base et les applications nécessaires. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Ces dernières années, la dépendance aux smartphones a augmenté dans le monde entier, et une nouvelle catégorie d'appareils se forme pour lutter contre ce phénomène. Bien qu'il existe sur le marché des alternatives comme le Light Phone, qui propose de passer à des téléphones totalement basiques, ou le Wisephone, à l'interface limitée, Meadow a choisi une approche différente.

Approche minimaliste et fonctionnalités essentielles

Shreyas Narlanka, fondateur de Meadow, explique que l'objectif de l'entreprise n'est pas de forcer l'utilisateur à se concentrer uniquement sur le travail, mais de créer des conditions favorables pour profiter de la nature, améliorer la vie sociale et se déconnecter du réseau. L'appareil ne remplace pas complètement le smartphone existant, mais le complète.

Cet appareil compact fonctionne sous Android et permet aux utilisateurs d'accéder aux applications les plus essentielles comme Maps, Strava, Uber, Apple Music et Spotify. Il dispose également d'applications dédiées pour l'appareil photo, les mémos vocaux, les SMS, les appels, le partage de localisation et la numérisation de billets.

Commodités et conditions d'utilisation

Les capacités techniques de l'appareil incluent la prise en charge du Bluetooth. Les utilisateurs peuvent connecter des écouteurs 3,5 mm via USB-C, ce qui élargit encore les possibilités musicales.

Cependant, il n'est pas possible d'utiliser son numéro de téléphone principal pour passer des appels et envoyer des messages via Meadow. Pour cela, les utilisateurs doivent ouvrir un nouveau numéro via un plan d'abonnement séparé, ce qui permet de maintenir une communication essentielle lors des déplacements.

Narlanka recommande aux utilisateurs de personnaliser le mode « conduite » sur les iPhone. Selon lui, il est possible de configurer l'envoi automatique d'un message aux contacts pour les informer que vous êtes avec Meadow. Résultat : vous êtes libéré des discussions de groupe inutiles, tout en restant joignable en cas d'urgence.