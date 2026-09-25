L'Ouzbékistan remporte 5 médailles aux Jeux asiatiques le 25 septembre
Lors des épreuves des Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon ce 25 septembre, les athlètes ouzbeks ont remporté 5 médailles. Le bilan de la délégation s'est enrichi d'une médaille d'or, de trois médailles d'argent et d'une médaille de bronze.
Médaille d'or
En athlétisme, Suxrob Xodjayev a offert une nouvelle médaille d'or à la délégation ouzbèke.
Médailles d'argent
En canoë-kayak, le quatuor composé de Milana Dushev-Yanich, Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva et Shahrizoda Mavlonova a décroché la médaille d'argent.
En canoë, les duos Vladlen Denisov ainsi que Nilufar Zokirova et Shohsanam Sherzodova ont également figuré parmi les médaillés.
Bronze
En gymnastique artistique, Rasuljon Abdurahimov a remporté la médaille de bronze aux barres parallèles.
Ainsi, le 25 septembre, la délégation ouzbèke a terminé la journée de compétition avec un total de 5 médailles .
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