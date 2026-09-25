L'Ouzbékistan remporte 5 médailles aux Jeux asiatiques le 25 septembre

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L'Ouzbékistan remporte 5 médailles aux Jeux asiatiques le 25 septembre

Lors des épreuves des Jeux asiatiques qui se déroulent au Japon ce 25 septembre, les athlètes ouzbeks ont remporté 5 médailles. Le bilan de la délégation s'est enrichi d'une médaille d'or, de trois médailles d'argent et d'une médaille de bronze.

Médaille d'or

En athlétisme, Suxrob Xodjayev a offert une nouvelle médaille d'or à la délégation ouzbèke.

Médailles d'argent

En canoë-kayak, le quatuor composé de Milana Dushev-Yanich, Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva et Shahrizoda Mavlonova a décroché la médaille d'argent.

En canoë, les duos Vladlen Denisov ainsi que Nilufar Zokirova et Shohsanam Sherzodova ont également figuré parmi les médaillés.

Bronze

En gymnastique artistique, Rasuljon Abdurahimov a remporté la médaille de bronze aux barres parallèles.

Ainsi, le 25 septembre, la délégation ouzbèke a terminé la journée de compétition avec un total de 5 médailles .

Jeux asiatiquesSuxrob XodjayevMilana Dushev-YanichRasuljon AbdurahimovOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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