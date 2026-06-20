Coupe du monde de boxe : 4 boxeurs ouzbeks se qualifient pour la finale

Les demi-finales de la Coupe du monde de boxe ont débuté aujourd'hui. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, nos compatriotes ont dignement défendu l'honneur du pays lors de combats intenses et acharnés.

D'après les résultats des combats disputés jusqu'à présent, 4 de nos boxeurs ont décroché leur place pour la finale, tandis que 2 de nos représentants ont remporté la médaille de bronze.

Résultats généraux des demi-finales

Boxeur Catégorie de poids Adversaire et pays Score Résultat final Farzona Fozilova -48 kg Angelika Kristaforszka (Pologne) 5:0 Qualifiée pour la finale Sitora Turdibekova -60 kg Viktoriya Grefeyeva (Kazakhstan) 1:4 Médaille de bronze Abdumalik Halokov -60 kg Radoslav Rosenov (Bulgarie) 4:1 Qualifié pour la finale Oltinoy Sotimboyeva +80 kg Dina Islambekova (Kazakhstan) 5:0 Qualifiée pour la finale Akmaljon Isroilov -85 kg Paolo Caruso (Italie) 2:3 Médaille de bronze To‘rabek Habibullayev -90 kg Xuyezen Xan (Chine) 5:0 Qualifié pour la finale

Détails des combats

Intensité chez les femmes : Notre représentante dans la catégorie -48 kg Farzona Fozilova a totalement dominé son adversaire polonaise, se qualifiant pour la finale à l'unanimité des juges (5:0). Malheureusement, dans la catégorie -60 kg, Sitora Turdibekova a laissé passer sa chance face à son adversaire kazakhe et s'est contentée de la 3ème place du podium.

Leçon de maîtrise d'Abdumalik Halokov : L'un des principaux prétendants au titre dans la catégorie -60 kg, Abdumalik, a battu sans difficulté le Bulgare Radoslav Rosenov. Halokov a dominé tous les rounds (5:0, 4:1, 4:1) pour finalement s'imposer 4:1 au score.

Victoire de la « Trilogie » pour Oltinoy Sotimboyeva : L'affrontement entre Oltinoy Sotimboyeva (+80 kg) et la Kazakhe Dina Islambekova est devenu l'événement le plus attendu de l'année. C'était leur troisième rencontre cette année (Oltinoy avait gagné à « Strandja », Dina aux championnats d'Asie). Lors de ce combat décisif, notre représentante n'a laissé aucune chance à son adversaire — 5:0! Le score global devient 2:1 et Oltinoy est en finale !

To‘rabek n'a pas ménagé l'hôte : Dans la catégorie -90 kg, représentant notre pays, To‘rabek Habibullayev est monté sur le ring contre l'hôte chinois Xuyezen Xan. To‘rabek a totalement neutralisé son adversaire durant les trois rounds (5:0), décrochant son ticket pour la finale avec une domination nette.

Défaite amère dans un combat acharné : Dans la catégorie -85 kg, Akmaljon Isroilov a livré un combat équilibré contre l'Italien Paolo Caruso. Cependant, selon une décision controversée des juges, le boxeur italien l'a emporté 2:3. Akmaljon termine la compétition avec une médaille de bronze.

Encore 5 combats nous attendent !

Le parcours de l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan à la Coupe du monde continue. Bientôt, encore 5 de nos talentueux boxeurs monteront sur le ring pour les demi-finales. Nous leur souhaitons sincèrement bonne chance et n'attendons d'eux que la victoire !